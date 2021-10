Caen. Deux Caennais à la conquête d'expériences footballistiques en Europe

Deux passions à fond pendant un mois. Telle pourrait être la devise de deux Caennais, Maxime Doublet et Paul Guerout qui à partir du jeudi 31 août 2017 ont décidé d'allier football et voyage à temps complet. Le coup d'envoi de leur périple sera donné au stade de France à l'occasion du match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2018 entre les Bleus et les Pays-Bas, avant de prendre la direction de la Suisse par le rail.

S'intégrer aux supporters locaux

"Notre idée c'est ce nous balader grâce à notre pass Eurail dans une quinzaine de pays et d'assister à un maximum de matchs professionnels", annoncent les deux amis qui se sont rencontrés en BTS au lycée Saint-Ursule. "Nous voulons voir comment les gens qui résident ailleurs en Europe vivent le football", présente Paul Guerout. Âgés de 23 et 22 ans, ils entendent bien intégrer des groupes de supporters avant, pendant et après les matchs, ou partager des moments avec des familles qui se rendent au stade. Entre les matchs prévus à Dresde en Allemagne, à Novara en Italie, dans des enceintes en Slovénie, Croatie ou en Roumanie, les occasions ne manqueront pas. Ces deux supporters du Stade Malherbe Caen ne chercheront pas à percevoir les plus grandes stars du football européen. "Bien au contraire, nous cherchons plutôt des matchs ou des expériences où tout est moins formalisé que dans les grands championnats."

Périple à suivre en vidéos

Le programme n'est pas encore clairement établi puisque les matchs sont régulièrement avancés ou décalés en fonction des programmations à la télé. Ils savent cependant que le périple prendra fin par un match de Ligue 1 entre Rennes et Caen, le dernier week-end de septembre. Leurs aventures seront à suivre régulièrement en vidéo sur la page Facebook "On the road again 2K17".

