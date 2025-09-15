En ce moment Andy RITA MITSOUKO
Près d'Alençon. La circulation perturbée sur la RN12 pour des travaux jusqu'au 26 septembre

Société. Des travaux d'entretien de chaussée débutent ce lundi 15 septembre sur la RN12, de Pacé à Valframbert. La route est entièrement puis partiellement fermée dans le sens Rennes-Paris, jusqu'au 26 septembre.

Publié le 15/09/2025 à 10h14 - Par Simon Lebaron
La Dirno réalise des travaux sur la RN12 entre Pacé et Valframbert, perturbant la circulation dans le sens Rennes-Paris.

La Direction interdépartementale des routes nord-ouest (Dirno) va réaliser des travaux d'entretien de chaussée sur la RN12, sur les communes de Pacé, Lonrai, Damigny et Valframbert, du lundi 15 au vendredi 26 septembre. Les travaux généreront la fermeture de la route nationale du 15 au 16 septembre dans le sens Rennes-Paris. Une déviation est mise en place par le centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe.

La voie de droite sera ensuite neutralisée et la vitesse sera limitée à 90km/h dans le sens Rennes-Paris, jusqu'au 26 septembre.

La déviation mise en place par la Dirno. - Dirno

La déviation mise en place par la Dirno. - Dirno

