Près d'Alençon. La circulation perturbée sur la RN12 pour des travaux jusqu'au 26 septembre

La Direction interdépartementale des routes nord-ouest (Dirno) va réaliser des travaux d'entretien de chaussée sur la RN12, sur les communes de Pacé, Lonrai, Damigny et Valframbert, du lundi 15 au vendredi 26 septembre. Les travaux généreront la fermeture de la route nationale du 15 au 16 septembre dans le sens Rennes-Paris. Une déviation est mise en place par le centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe.

La voie de droite sera ensuite neutralisée et la vitesse sera limitée à 90km/h dans le sens Rennes-Paris, jusqu'au 26 septembre.

La déviation mise en place par la Dirno. - Dirno