Début des travaux de mise à 2x2 voies de la RN 12 à Alençon

Ces travaux qui débutent en ce moment, vont être réalisés en 2 phases :

Tout d’abord entre Pacé et le carrefour de la zone artisanale de Lonrai. Pendant les travaux, la circulation sera totalement neutralisée sur la nationale 12, et déviée par le rond point de Condé-sur-Sarthe, et par la route du futur centre carcéral.

Puis, entre le carrefour de la zone artisanale de Lonrai, et Valframbert.

La demande des associations de riverains va être satisfaite. Une réunion de concertation sera organisée le 18 juin à 10h, en mairie de Lonrai. Des sonomètres vont être positionnés pour mesurer les niveaux sonores avant et après le chantier.

Lors de la réunion du mercredi 11 avril, le secrétaire général de la préfecture de l’Orne a particulièrement insisté pour que les demandes des riverains soient prises en considération. le chantier est prévu pour durer au moins 1 an.