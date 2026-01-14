Football (Ligue 1). Pizzaro s'en va, Obougou signe… En attendant des arrivées au HAC ?

Un petit tour et puis s'en va ! Le jeune attaquant chilien du Havre Athletic Club, Damian Pizarro, est déjà reparti. Arrivé l'été dernier au Havre, présenté comme un grand espoir du football international, il retourne dans son club italien de Serie A, l'Udinese, après une résiliation de prêt. Son départ, qui a officiellement été confirmé mardi 13 janvier, était attendu. "Ça ne se passe pas comme prévu", indiquait le directeur sportif Mathieu Bodmer dans Le Débrief 100 % HAC de Tendance Ouest, en décembre. Une blessure contractée la saison dernière a pénalisé le joueur, âgé de 20 ans, "pas encore prêt physiquement" à la Ligue 1. Il n'aura disputé que 26 minutes en Ciel & Marine.

Déjà trois jeunes en pros

Mardi 13 janvier, alors que le petit monde du foot bruissait de rumeurs annonçant l'arrivée imminente de deux offensifs expérimentés, le club n'a finalement confirmé que la signature de Noam Obougou, attaquant de 19 ans. C'est le troisième joueur formé à la Cavée Verte qui paraphe son premier contrat pro, après le défenseur central Stephan Zagadou en octobre 2025 et le latéral gauche Enzo Koffi le vendredi 9 janvier. Noam Obougou est apparu quatre fois avec les pros ces dernières semaines, dont trois fois en Ligue 1, notamment contre Angers où il a marqué son premier but.