Idée de sortie. Festival Le Goût des Autres au Havre : quand la littérature entre en jeu

Culture. Du 15 au 18 janvier 2026, le festival Le Goût des Autres signe son grand retour avec une 15e édition placée sous le signe du jeu. Un thème ludique, exploré par la littérature d'hier et d'aujourd'hui à travers des rencontres, des débats et des expériences culturelles.

Publié le 14/01/2026 à 11h17, mis à jour le 14/01/2026 à 11h56 - Par Aline
Le Festival Le Goût des Autres se déroule du 15 au 18 janvier dans la ville du Havre, un rendez-vous attendu du grand public. - Festival Le Goût des Autres - lehavre.fr

Pour cette 15e édition, le festival Le Goût des Autres invite le public à "jouer le jeu" et à en explorer toutes les facettes. Entre respect des règles et plaisir de les transgresser, le festival brouille les frontières entre le savant et le populaire, le sérieux et le divertissement. Du jeudi 15 au dimanche 18 janvier, le festival décline cette thématique ludique à travers une programmation dense et ouverte à tous.

Grands auteurs et temps forts littéraires

Pendant ces quatre jours, une trentaine d'événements sont organisés autour de figures majeures de la littérature française et européenne. Le public pourra notamment assister à de grandes rencontres avec les lauréats des prix littéraires de l'automne 2025, ainsi qu'avec des auteurs incontournables des rentrées littéraires de septembre 2025 et de janvier 2026. De Denis Brogniart en passant par Ambre Chalumeau, Raphaël Quenard et Laurent Gaudé, tous seront présents au Havre, ce week-end.

Serge Roué, programmateur de l'événement, nous en parle plus en détail :

Festival Le Goût des Autres

Retrouvez la programmation complète ici.

