Idée de sortie. Festival Le Goût des Autres au Havre : quand la littérature entre en jeu

Pour cette 15e édition, le festival Le Goût des Autres invite le public à "jouer le jeu" et à en explorer toutes les facettes. Entre respect des règles et plaisir de les transgresser, le festival brouille les frontières entre le savant et le populaire, le sérieux et le divertissement. Du jeudi 15 au dimanche 18 janvier, le festival décline cette thématique ludique à travers une programmation dense et ouverte à tous.

Grands auteurs et temps forts littéraires

Pendant ces quatre jours, une trentaine d'événements sont organisés autour de figures majeures de la littérature française et européenne. Le public pourra notamment assister à de grandes rencontres avec les lauréats des prix littéraires de l'automne 2025, ainsi qu'avec des auteurs incontournables des rentrées littéraires de septembre 2025 et de janvier 2026. De Denis Brogniart en passant par Ambre Chalumeau, Raphaël Quenard et Laurent Gaudé, tous seront présents au Havre, ce week-end.

Serge Roué, programmateur de l'événement, nous en parle plus en détail :

Retrouvez la programmation complète ici.