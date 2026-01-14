Rouen. Dysfonctionnement de Fr-Alert, tout est rentré dans l'ordre

La tempête Goretti s'est abattue sur la Normandie dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 janvier. En Seine-Maritime, un message FR-Alert a été déclenché dès 17h jeudi 8 janvier afin d'appeler les habitants à la plus grande prudence.

La préfecture indique que le dispositif s'est avéré être un succès. Il a permis aux Seinomarins d'adopter les bons gestes de prévention. "Il a contribué au fait qu'aucune victime ne soit à déplorer."

Des messages envoyés par erreur

Depuis la fin de l'épisode météorologique, un dysfonctionnement "temporaire et sporadique" est apparu. Certains abonnés ont reçu de multiples alertes ces derniers jours. La problématique a été rapidement identifiée par les services de la préfecture et remontée aux autorités nationales en charge du dispositif FR-Alert.

Mardi 13 janvier à 17h, les services du ministère de l'Intérieur sont parvenus à résoudre totalement l'anomalie, en lien avec l'ensemble des opérateurs téléphoniques.