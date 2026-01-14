En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Rouen. Dysfonctionnement de Fr-Alert, tout est rentré dans l'ordre

Sécurité. Lors du passage de la tempête Goretti, le Département de la Seine-Maritime avait déclenché le dispositif FR-Alert. Si le système a bien fonctionné pendant l'alerte météo, ce dernier a dysfonctionné les jours suivants.

Publié le 14/01/2026 à 08h31 - Par Gilles Anthoine
De nombreux habitants de Seine-Maritime ont reçu des messages FR-Alert après le passage de la tempête Goretti. Le dysfonctionnement a été résolu. - Célia Caradec

La tempête Goretti s'est abattue sur la Normandie dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 janvier. En Seine-Maritime, un message FR-Alert a été déclenché dès 17h jeudi 8 janvier afin d'appeler les habitants à la plus grande prudence.

La préfecture indique que le dispositif s'est avéré être un succès. Il a permis aux Seinomarins d'adopter les bons gestes de prévention. "Il a contribué au fait qu'aucune victime ne soit à déplorer."

Des messages envoyés par erreur

Depuis la fin de l'épisode météorologique, un dysfonctionnement "temporaire et sporadique" est apparu. Certains abonnés ont reçu de multiples alertes ces derniers jours. La problématique a été rapidement identifiée par les services de la préfecture et remontée aux autorités nationales en charge du dispositif FR-Alert.

Mardi 13 janvier à 17h, les services du ministère de l'Intérieur sont parvenus à résoudre totalement l'anomalie, en lien avec l'ensemble des opérateurs téléphoniques.

