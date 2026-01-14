Football. Le Stade lavallois affrontera Lyon en Coupe de France, déception de ne pas jouer à domicile

Ce sera l'Olympique lyonnais ! Après avoir éliminé Istres, équipe de National 2, au tour précédent, le Stade lavallois se déplacera cette fois dans le Rhône pour son huitième de finale de Coupe de France. "Je suis forcément déçu comme tous les Mayennais de ne pas pouvoir enfin jouer une si belle affiche à domicile", a réagi l'entraîneur Olivier Frapolli, après le tirage effectué mardi 13 janvier, avant la rencontre entre Bayeux et Marseille.

"Etre à la hauteur de l'événement"

Cela avait déjà été le cas avec deux autres clubs de Ligue 1 lors des deux éditions précédentes. Les Tango avaient vaincu Nantes en 2024 à La Beaujoire et avaient été éliminés par Toulouse au Stadium en 2025. Face à "une très belle équipe", "il faudra être à la hauteur de l'événement", souligne Olivier Frapolli. "On ira défendre fièrement nos couleurs avec force et détermination", conclut-il.

Chez les voisins, Le Mans ira à Reims et Rennes à Marseille. Les huitièmes de finale de Coupe de France auront lieu la semaine du mercredi 4 février.