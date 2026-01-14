Caen. Les Foulées des Bistrots reviennent en 2026 : les inscriptions ouvrent bientôt

Avis aux amateurs de course à pied, qui ne veulent pas trop se prendre la tête pour autant ! Les Foulées des Bistrots reviennent en 2026, avec 1 001 places, contre 800 habituellement. Cette course loufoque propose deux boucles d'environ 3km dans les rues du centre-ville de Caen, dans une ambiance festive, avec des animations prévues par des bars partenaires.

Inscription jeudi !

"Prépare tes baskets, ton déguisement improbable, tes potes et ta bonne humeur", prévient l'organisation. Si la course se déroule vendredi 26 juin, les inscriptions ouvrent en ligne à partir de 10h jeudi 15 janvier. L'événement avait été annulé l'an passé en raison de problèmes d'organisation. Si la course avait eu lieu en 2024, une manifestation avait contraint son annulation au dernier moment en 2023, et le Covid avait eu raison d'elle entre 2020 et 2022.