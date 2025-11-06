Insolite. Les Hauts-Normands seraient plus attachés à leur région que les Bas-Normands ? Ce sont les chiffres qui le disent

Dans une France où huit habitants sur dix se disent attachés à leur région (80%), la Normandie fait mieux que la moyenne, avec 85% de personnes qui déclarent aimer profondément leur territoire. Mieux encore : près d'un Normand sur deux (47%) se dit "très attaché" (le plus haut degré dans le classement), signe d'un lien viscéral au pays de Guillaume le Conquérant.

Ce chiffre place la région dans le top 5 national, juste derrière les champions de la fierté régionale : la Bretagne (93%), la Provence-Alpes-Côte d'Azur (91%) et l'Auvergne-Rhône-Alpes (88%).

Les Hauts-Normands, un cran au-dessus

Mais la petite différence qui fait parler, c'est celle entre les deux anciennes parties de la Normandie. Selon les données détaillées de l'Ifop, les Hauts-Normands sont 86% à se dire attachés à leur région, dont 49% "très attachés". En Basse-Normandie, ce chiffre descend légèrement à 84%, dont 44% "très attachés".

Deux points d'écart, minimes sur le papier, mais suffisants pour relancer la vieille rivalité entre Normands. Peut-être que le fait d'être plus proches de la capitale renforce le sentiment d'appartenance locale, ou que les Hauts-Normands ont un petit réflexe de fierté supplémentaire face au reste du pays.

Une région unie par la fierté de ses paysages et de son identité

Derrière ces chiffres, c'est toute la force du sentiment normand qui s'exprime. Du Mont-Saint-Michel aux falaises d'Etretat, les habitants se reconnaissent dans un patrimoine, une culture et une histoire commune. La réunification de 2016, souvent critiquée au départ, semble avoir consolidé ce sentiment collectif.

Aujourd'hui, l'identité normande s'affirme dans un équilibre entre les deux "moitiés" de la région, fières chacune à leur manière, et unies dans la conviction que la Normandie est une terre à part.

Méthodologie

• Sondage Ifop pour La Tribune Dimanche et CCI France, réalisé en ligne du 11 au 22 octobre 2025 auprès d'un échantillon représentatif de 4 226 Français âgés de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas (sexe, âge, profession, région).