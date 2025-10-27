Patrimoine. Les Normands perdent-ils vraiment leur accent ? Une étude révèle un chiffre inquiétant

L'enquête menée par Preply auprès de 1 500 Français révèle que 55% des habitants de Normandie ont le sentiment que leur accent disparaît. Une tendance nationale, puisque le même constat est partagé dans la plupart des régions françaises.

Si l'accent du Sud ou celui de la Corse semblent s'atténuer plus rapidement, le parler normand, pourtant symbole d'un territoire fier et rural, n'échappe pas à la règle.

Dans un monde où la mobilité, les médias et les réseaux sociaux favorisent un français plus “neutre”, les particularités locales se fondent progressivement dans un langage plus homogène.

Une disparition générationnelle : les jeunes parlent sans accent

Les résultats de l'étude montrent une fracture nette entre générations.

Chez les jeunes de 16 à 28 ans, près de 59% estiment que leur accent s'efface, contre 51% seulement chez les plus de 60 ans.

Cette différence s'explique en grande partie par les nouveaux modes de communication. Les plateformes de streaming, les vidéos en ligne ou les échanges sur les réseaux sociaux imposent un ton standardisé, dépourvu de marqueurs régionaux.

Pour les plus âgés, au contraire, l'accent reste une fierté et un repère identitaire : il rappelle les repas de famille, les discussions au marché ou les expressions typiques transmises depuis des générations.

En Normandie, un attachement toujours fort à l'identité locale

Si la moitié des Normands sentent leur accent s'effacer, ils restent profondément attachés à leur identité linguistique. Expressions locales, intonations chantantes et tournures savoureuses continuent d'exister dans les campagnes et les petits villages, notamment dans l'Orne ou le Pays de Caux.

Pour beaucoup, parler “comme là-bas” n'est pas une question de mode, mais de fierté régionale.

Loin de disparaître totalement, l'accent normand semble plutôt se transformer : plus discret, plus doux, mais toujours présent dans les conversations quotidiennes.

Une langue française en mouvement constant

Derrière la nostalgie de certains se cache une réalité linguistique : la langue évolue. Les accents ne s'effacent pas complètement, ils s'adaptent. Comme l'explique l'étude, le français d'aujourd'hui reflète une société plus mobile, connectée et métissée.

Plutôt que de regretter un accent perdu, les linguistes y voient une évolution naturelle, signe d'une langue vivante qui continue de s'enrichir des voix régionales, même lorsqu'elles deviennent plus discrètes.