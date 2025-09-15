People. Florence Foresti, Antoine de Caunes et Kad Merad : quelles sont leurs spécialités normandes préférées ?

Ce n'est pas un secret : la Normandie rime autant avec cinéma qu'avec gastronomie. Entre deux interviews, Canal+ a donc lancé un défi amusant aux invités du Festival de Deauville : citer la spécialité culinaire normande qu'ils préfèrent. L'occasion de recueillir des réponses spontanées, parfois très franches, entre humour, fierté régionale et petites hésitations

Les pommes de Florence Foresti : un réflexe normand

Interrogée sur sa spécialité normande favorite, Florence Foresti a d'abord hésité, avant de se tourner vers l'évidence :

"Rien à part les pommes je sais pas… Les pommes ?"

Le journaliste lui demande de confirmer que c'est bien une fierté régionale, ce à quoi l'humoriste réplique avec son franc-parler habituel : "Bien sûr c'est normand les pommes ! M'enfin, travaillez votre sujet, mais bien sûr les pommes c'est la Normandie ! On demandera à un expert pommes tout à l'heure."

Et de conclure avec assurance : "Bah vous verrez, vous verrez que j'ai raison."

Antoine de Caunes défend le camembert, "haleine de pingouin" comprise

L'animateur et comédien n'a pas eu besoin de réfléchir longtemps. Normand d'origine, Antoine de Caunes s'est immédiatement posé en spécialiste du fromage : "Vous parlez à un Normand donc à un expert. C'est une légende comme quoi le camembert file une haleine de pingouin. Ça dépend du camembert."

Et d'ajouter un exemple précis : "Si vous prenez par exemple le Secret des champs, qui est un camembert bio, c'est tout à fait supportable."

Un lapsus amusant (il voulait dire Champ secret, une fromagerie bio de renom) qui n'enlève rien à son plaidoyer pour ce monument du terroir.

Kad Merad mise sur le pont-l'évêque… mais avoue sa préférence pour l'époisses

Kad Merad, lui, a choisi un autre fromage emblématique de Normandie : "Un pont-l'évêque. C'est pas un fromage qui sent un peu mauvais ça ?"

Mais l'acteur avoue rapidement être plus attaché à une spécialité bourguignonne : "Moi je suis plutôt du côté de l'époisses. Vous connaissez l'époisses ?"

Un aveu qui montre que même au Festival de Deauville, les stars ne résistent pas à comparer les fromages de terroirs voisins.