En ce moment Hors du temps KYO
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

People. Florence Foresti, Antoine de Caunes et Kad Merad : quelles sont leurs spécialités normandes préférées ?

Société. Entre tapis rouge et projections de films, le Festival de Deauville a aussi ses petits moments insolites. Canal+ a demandé aux invités de citer leur spécialité normande préférée : pommes, camembert, pont-l'évêque… Les réponses de Florence Foresti, Antoine de Caunes et Kad Merad valent le détour.

Publié le 15/09/2025 à 17h35 - Par Mathilde Rabaud
People. Florence Foresti, Antoine de Caunes et Kad Merad : quelles sont leurs spécialités normandes préférées ?
A Deauville, les célébrités se prêtent au jeu des spécialités normandes : voici leurs réponses inattendues. - La verité selon Florence Foresti - Prime vidéo

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Ce n'est pas un secret : la Normandie rime autant avec cinéma qu'avec gastronomie. Entre deux interviews, Canal+ a donc lancé un défi amusant aux invités du Festival de Deauville : citer la spécialité culinaire normande qu'ils préfèrent. L'occasion de recueillir des réponses spontanées, parfois très franches, entre humour, fierté régionale et petites hésitations

Les pommes de Florence Foresti : un réflexe normand

Interrogée sur sa spécialité normande favorite, Florence Foresti a d'abord hésité, avant de se tourner vers l'évidence :

"Rien à part les pommes je sais pas… Les pommes ?"

Le journaliste lui demande de confirmer que c'est bien une fierté régionale, ce à quoi l'humoriste réplique avec son franc-parler habituel : "Bien sûr c'est normand les pommes ! M'enfin, travaillez votre sujet, mais bien sûr les pommes c'est la Normandie ! On demandera à un expert pommes tout à l'heure."

Et de conclure avec assurance : "Bah vous verrez, vous verrez que j'ai raison."

Antoine de Caunes défend le camembert, "haleine de pingouin" comprise

L'animateur et comédien n'a pas eu besoin de réfléchir longtemps. Normand d'origine, Antoine de Caunes s'est immédiatement posé en spécialiste du fromage : "Vous parlez à un Normand donc à un expert. C'est une légende comme quoi le camembert file une haleine de pingouin. Ça dépend du camembert."

Et d'ajouter un exemple précis : "Si vous prenez par exemple le Secret des champs, qui est un camembert bio, c'est tout à fait supportable."

Un lapsus amusant (il voulait dire Champ secret, une fromagerie bio de renom) qui n'enlève rien à son plaidoyer pour ce monument du terroir.

Kad Merad mise sur le pont-l'évêque… mais avoue sa préférence pour l'époisses

Kad Merad, lui, a choisi un autre fromage emblématique de Normandie : "Un pont-l'évêque. C'est pas un fromage qui sent un peu mauvais ça ?"

Mais l'acteur avoue rapidement être plus attaché à une spécialité bourguignonne : "Moi je suis plutôt du côté de l'époisses. Vous connaissez l'époisses ?"

Un aveu qui montre que même au Festival de Deauville, les stars ne résistent pas à comparer les fromages de terroirs voisins.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par CANAL+ (@canalplus)

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Faïence 20 x 20 INSISE
Faïence 20 x 20 INSISE Lyon (69001) 15€ Découvrir
Carrelage imitation travertin
Carrelage imitation travertin Lyon (69001) 15€ Découvrir
Robinet neuf pour radiateur en fonte
Robinet neuf pour radiateur en fonte Quimper (29000) 130€ Découvrir
24 couvert en argent massif signée Hénin & Cie
24 couvert en argent massif signée Hénin & Cie Sarcelles (95200) 800€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
People. Florence Foresti, Antoine de Caunes et Kad Merad : quelles sont leurs spécialités normandes préférées ?
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple