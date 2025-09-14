En ce moment A NOUS NOE PRESZOW
Deauville. Charlie Polinger, Kristen Stewart, Scarlett Johansson : les révélations du Festival du cinéma américain

Culture. Clap de fin pour la 51e édition du cinéma américain de Deauville qui se termine ce dimanche 14 septembre. Avec un grand prix décerné au réalisateur américain Charlie Polinger et son film "The Plague", prévu en salle à partir de décembre 2025.

Publié le 14/09/2025 à 09h05 - Par Elvire Alix
Deauville. Charlie Polinger, Kristen Stewart, Scarlett Johansson : les révélations du Festival du cinéma américain
La 51ème édition du festival de Deauville s'est déroulé du 05 au 14 septembre. 

La 51e édition du Festival du cinéma américain de Deauville a dévoilé son palmarès, samedi 13 septembre.

Le Grand Prix est allé à The Plague, premier long métrage du réalisateur américain Charlie Polinger, qui raconte le passage délicat de l'enfance à l'adolescence.

Les premiers films à l'honneur

Cette année, le festival - ouvert le 5 septembre et qui se termine ce dimanche - était présidé par l'actrice franco-iranienne Golshifteh Farahani. Treize films étaient en compétition, dont dix premiers longs métrages. Parmi eux, ceux de deux actrices hollywoodiennes passées derrière la caméra : Scarlett Johansson et Kristen Stewart.

Kristen Stewart a séduit le jury de la Révélation avec son drame The Chronology of Water, qui lui a valu le Prix de la Révélation. Scarlett Johansson n'a pas été en reste : son film Eleanor la Grande a remporté le Prix du public de la Ville de Deauville.

Deux films ex-aequo pour le prix du jury

Le jury, composé notamment de Thomas Cailley, Philippine Leroy-Beaulieu, Vincent Macaigne et Benjamin Millepied, a également attribué le Prix du Jury, ex aequo, à deux films : Olmo de Fernando Eimbcke, plongée dans la jeunesse du Nouveau-Mexique à la fin des années 1970, et Omaha de Cole Webley, un road-trip américain.

Une invitée d'honneur d'exception

Au total, les festivaliers ont pu découvrir 65 films. Et cette 51e édition restera aussi marquée par la présence d'une invitée d'honneur d'exception : Kim Novak. A 92 ans, la légendaire actrice de Sueurs froides (Vertigo) d'Alfred Hitchcock a reçu une ovation dans la station balnéaire normande.

