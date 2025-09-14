Deauville. Charlie Polinger, Kristen Stewart, Scarlett Johansson : les révélations du Festival du cinéma américain

La 51e édition du Festival du cinéma américain de Deauville a dévoilé son palmarès, samedi 13 septembre.

Le Grand Prix est allé à The Plague, premier long métrage du réalisateur américain Charlie Polinger, qui raconte le passage délicat de l'enfance à l'adolescence.

Les premiers films à l'honneur

Cette année, le festival - ouvert le 5 septembre et qui se termine ce dimanche - était présidé par l'actrice franco-iranienne Golshifteh Farahani. Treize films étaient en compétition, dont dix premiers longs métrages. Parmi eux, ceux de deux actrices hollywoodiennes passées derrière la caméra : Scarlett Johansson et Kristen Stewart.

Kristen Stewart a séduit le jury de la Révélation avec son drame The Chronology of Water, qui lui a valu le Prix de la Révélation. Scarlett Johansson n'a pas été en reste : son film Eleanor la Grande a remporté le Prix du public de la Ville de Deauville.

Deux films ex-aequo pour le prix du jury

Le jury, composé notamment de Thomas Cailley, Philippine Leroy-Beaulieu, Vincent Macaigne et Benjamin Millepied, a également attribué le Prix du Jury, ex aequo, à deux films : Olmo de Fernando Eimbcke, plongée dans la jeunesse du Nouveau-Mexique à la fin des années 1970, et Omaha de Cole Webley, un road-trip américain.

Une invitée d'honneur d'exception

Au total, les festivaliers ont pu découvrir 65 films. Et cette 51e édition restera aussi marquée par la présence d'une invitée d'honneur d'exception : Kim Novak. A 92 ans, la légendaire actrice de Sueurs froides (Vertigo) d'Alfred Hitchcock a reçu une ovation dans la station balnéaire normande.