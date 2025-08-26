En ce moment Old Phone Ed Sheeran
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

People. La star de la série "Mercredi" a vu sa vie basculer lors d'une rencontre… en Normandie

Société. Avant d'être la star de "Mercredi" sur Netflix, Catherine Zeta-Jones a vécu une rencontre décisive… sur la côte normande. C'est au Festival du cinéma américain de Deauville que son destin amoureux a basculé, aux côtés de Michael Douglas.

Publié le 26/08/2025 à 17h40 - Par Mathilde Rabaud
People. La star de la série "Mercredi" a vu sa vie basculer lors d'une rencontre… en Normandie
Quand Catherine Zeta-Jones, star de la série Mercredi, est tombée amoureuse... au bord de la mer en Normandie. - Capture d'écran bande-annonce Netflix

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Révélée au grand public dans Le Masque de Zorro et désormais icône de la série Mercredi sur Netflix, Catherine Zeta-Jones reste l'une des actrices les plus admirées de Hollywood. Mais derrière la carrière brillante se cache une histoire d'amour qui a démarré bien loin des plateaux américains… en Normandie.

Deauville, théâtre d'une rencontre inattendue

En septembre 1998, la comédienne participe au Festival du cinéma américain de DeauvilleMichael Douglas, déjà immense star grâce à Basic Instinct et The Game, l'avait remarquée à l'écran quelques semaines plus tôt. Fasciné, il demande alors à son équipe d'organiser une rencontre dans la station balnéaire normande.

Le coup de foudre normand

Le rendez-vous a lieu autour d'un verre, à Deauville. Michael Douglas, de 25 ans son aîné, ose une phrase qui aurait pu mettre fin à l'histoire avant même qu'elle ne commence : "Je serai le père de tes enfants." Catherine Zeta-Jones pense sur le moment que tout est perdu. Pourtant, le charme opère. Leurs chemins se recroisent, la complicité s'installe, et le couple devient rapidement inséparable.

Une idylle devenue une histoire de cinéma

Deux ans après ce coup de foudre normand, Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas se disent "oui" à New York. Depuis, ils forment l'un des couples les plus solides de Hollywood, entre tapis rouges, projets cinématographiques et vie de famille. Plus de vingt-cinq ans après, leur rencontre à Deauville reste le point de départ d'une romance digne des plus beaux scénarios.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux Besançon (25000) 580€ Découvrir
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre Saint-Priest (69800) 430 000€ Découvrir
Automobile
Renault Kangoo
Renault Kangoo Noyal-sur-Vilaine (35530) 21 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
IPHONE 13 PRO MAX 512GB
IPHONE 13 PRO MAX 512GB Paris (75001) 150€ Découvrir
barre de son DENON
barre de son DENON Vernon (27200) 100€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
People. La star de la série "Mercredi" a vu sa vie basculer lors d'une rencontre… en Normandie
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple