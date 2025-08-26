People. La star de la série "Mercredi" a vu sa vie basculer lors d'une rencontre… en Normandie

Révélée au grand public dans Le Masque de Zorro et désormais icône de la série Mercredi sur Netflix, Catherine Zeta-Jones reste l'une des actrices les plus admirées de Hollywood. Mais derrière la carrière brillante se cache une histoire d'amour qui a démarré bien loin des plateaux américains… en Normandie.

Deauville, théâtre d'une rencontre inattendue

En septembre 1998, la comédienne participe au Festival du cinéma américain de Deauville. Michael Douglas, déjà immense star grâce à Basic Instinct et The Game, l'avait remarquée à l'écran quelques semaines plus tôt. Fasciné, il demande alors à son équipe d'organiser une rencontre dans la station balnéaire normande.

Le coup de foudre normand

Le rendez-vous a lieu autour d'un verre, à Deauville. Michael Douglas, de 25 ans son aîné, ose une phrase qui aurait pu mettre fin à l'histoire avant même qu'elle ne commence : "Je serai le père de tes enfants." Catherine Zeta-Jones pense sur le moment que tout est perdu. Pourtant, le charme opère. Leurs chemins se recroisent, la complicité s'installe, et le couple devient rapidement inséparable.

Une idylle devenue une histoire de cinéma

Deux ans après ce coup de foudre normand, Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas se disent "oui" à New York. Depuis, ils forment l'un des couples les plus solides de Hollywood, entre tapis rouges, projets cinématographiques et vie de famille. Plus de vingt-cinq ans après, leur rencontre à Deauville reste le point de départ d'une romance digne des plus beaux scénarios.