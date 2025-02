Caen. Ces deux amis ont créé le Netflix du manga : ils passent sur M6 mercredi soir

C'est une histoire d'amitié qui a débuté à l'époque du lycée, assis en tailleurs sur la moquette d'une Fnac. Romain Regnier et Yun Jang-Inada attendaient la fin des cours pour aller y lire leurs mangas favoris. "Une époque où le manga était marginal, c'est tout l'inverse aujourd'hui", apprécient-ils. Les deux découvrent alors ensuite le scantrad, une pratique qui consiste à numériser les bandes dessinées, et les partager en ligne. Le tout étant évidemment illégal. "C'était la manière la plus répandue de lire du contenu", se défend Romain Regnier. Mais ce dernier a une idée, alors qu'il est de passage aux Etats-Unis. "J'utilisais Netflix pour regarder des séries, et je me suis dit 'pourquoi moi je ne peux pas lire des mangas en illimité, sans aller sur des sites illégaux remplis de pubs peu recommandables ?'"

L'idée qui a tout déclenché

Son acolyte le suit, et une aventure débute. Basé à Caen, le duo lance en 2022 Mangas.io, une plateforme où l'on peut lire numériquement aujourd'hui 350 séries, ce qui représente environ 2 500 volumes. A ce jour, plus de 250 000 lecteurs ont créé un compte. De quoi profiter de quelques références telles que Naruto, Bleach, Parasite, Shangri-La Frontier… Mais tout n'a pas été si simple, convaincre les éditeurs et les ayants droit n'était pas gagné d'avance. "Aujourd'hui, c'est une réussite, car c'est presque la normalité que d'être sur la plateforme", se réjouit Romain Regnier. Yun Jang-Inada, directeur des contenus, se félicite lui d'avoir "une grande variété de sous-genres".

Mais il manque encore au duo le graal. "En plus d'être mon manga préféré, One Piece, c'est le titre le plus vendu au monde, avec plus de 500 millions de volumes", ambitionne Romain Regnier. Les perspectives de développement sont connues…