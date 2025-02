Qui veut être mon associé sur M6. Partie de Rouen, elle décroche un partenariat en or avec un grand nom de la beauté !

L'émission "Qui veut être mon associé ?", diffusée mercredi 12 février sur M6, met en avant des entrepreneurs prêts à convaincre des investisseurs chevronnés d'embarquer dans leur projet. Et pour Marie, le verdict a dépassé toutes ses attentes. Et si vous pensiez que les idées les plus brillantes viennent de Paris, détrompez-vous : c'est à Rouen que Marie, la créatrice de Maison M, a eu l'illumination.

"Un investisseur inspirant"

"Le résultat a été très surprenant ! J'étais venue pour obtenir des financements et je repars… avec un véritable accompagnement !" confie-t-elle encore émue. Jean Michel Karam, ingénieur et entrepreneur reconnu, a décidé de soutenir Maison M bien au-delà d'un simple investissement financier.

Pour Marie, cette rencontre était déjà un rêve en soi : "J'étais ravie rien qu'à l'idée de le rencontrer, et je pense que j'ai beaucoup plus aimé l'issue que d'avoir uniquement des investissements." Une admiration réciproque, puisque Jean Michel Karam n'a pas hésité à miser sur le potentiel du produit.

Maison M débarque aux Galeries Lafayette

En plus de son expertise, Jean Michel Karam apporte une visibilité immédiate à Maison M : "J'ai eu la chance d'avoir un partenariat avec lui, annoncé le soir même de l'émission, avec notre produit sur leur site en ligne et aussi dans leurs points de vente dans les Galeries Lafayette."

Un accélérateur de croissance monumental pour Maison M, qui s'ajoute à l'énorme coup de projecteur offert par l'émission. Avec cette alliance stratégique, Marie voit déjà plus loin : "Maintenant, j'espère être dévalisée de commandes, jusqu'à voir une femme dans le métro rouennais en train de se remaquiller avec du Maison M !"

Un mentor de choix

Jean Michel Karam n'en est pas à son premier coup d'éclat dans l'univers de la beauté et de l'innovation. A la tête de L'Atelier du Sourcil et des crèmes IOMA, il a déjà révolutionné le secteur grâce à l'intelligence artificielle. "Il a les Ateliers du Sourcil notamment aux Galeries Lafayette, qui utilisent l'IA, mais aussi l'invention des crèmes IOMA, qui, grâce à l'IA, analysent les besoins de la peau, font un diagnostic et ainsi peuvent offrir une crème soin vraiment adaptée aux besoins de la personne" nous a expliqué Marie, qui y voit un vrai parallèle avec son projet.

Jean Michel KARAM, entrepreneur beauté, est le troisième investisseur en partant de la gauche.

Avec ce partenariat en or, Maison M est sur la voie royale pour s'imposer comme un incontournable de la beauté tech et écoresponsable. Et ce n'est que le début !