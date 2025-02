Qui veut être mon associé ?. Une innovation unique inspirée par Rouen va tenter de séduire les investisseurs ce soir sur M6

Ce mercredi 12 février à 21h10 sur M6, Marie va présenter l'œuvre de sa vie à la France entière : Maison M, un projet innovant 100% français qu'elle a imaginé. Avant le moment fatidique, et le retour des investisseurs stars de l'émission, elle nous a présenté son concept, et la belle histoire qui l'a fait naître !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rouge à lèvres vegan conçu sur mesure (@maison.m.paris)

Le rouge à lèvres Maison M : une innovation inspirée par… Rouen

Si vous pensiez que les idées les plus brillantes viennent de Paris, détrompez-vous : c'est à Rouen que Marie, la créatrice de Maison M, a eu l'illumination. "Ma famille est originaire de Rouen. C'est là-bas que j'ai eu l'idée de l'innovation, après avoir vécu chez ma tante, qui était une vraie collectionneuse de rouges à lèvres," raconte-t-elle. "C'est une femme très coquette. Elle avait tellement de rouges à lèvres qu'elle ne savait plus lesquels choisir. Et c'est là que l'idée m'est venue : pourquoi ne pas créer un rouge à lèvres unique, adaptable et qui nous ressemble vraiment ?"

Le M dans Maison M ? Un hommage à sa tante, sa muse. "Elle le porte tous les jours ! C'est un peu grâce à elle que tout a commencé."

Marie, la créatrice de Maison M. - SATISFY / M6

3 en 1 : un rouge à lèvres qui fait tout

Le concept de Maison M, c'est un tube de rouge à lèvres multifonction qui permet de changer de teinte en un instant, pour s'adapter à toutes les occasions. "L'idée, c'était de remplacer toute une collection de rouges à lèvres. Au lieu de finir avec des teintes qui traînent au fond du tiroir, on voulait un produit que l'on soit sûr d'utiliser", explique Marie. Et ça tombe bien : Maison M propose trois teintes dans un même tube, pour que chaque journée, chaque humeur, ait son rouge parfait.

"Quand on a conçu ce produit, on a voulu qu'il soit pratique, mais aussi durable," ajoute-t-elle. "Les étuis sont rechargeables à vie, ce qui réduit la consommation inutile. Un petit geste pour la planète, mais avec un vrai plaisir de changer de couleur quand on veut." Et puis on a pu voir les étuis : ils sont dessinés comme de vrais bijoux, ce qui donne envie de les emporter partout !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rouge à lèvres vegan conçu sur mesure (@maison.m.paris)

L'intelligence artificielle au service de votre teint

Mais ce n'est pas tout. Ce qui distingue vraiment Maison M, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle. Grâce à un simple selfie, cette technologie analyse votre teint, la couleur de vos yeux, de vos cheveux, et même la forme de votre visage et de vos lèvres. "L'IA passe au crible votre personnalité pour vous recommander la teinte parfaite."

Cette personnalisation poussée, Marie en est fière : "C'est l'ADN de notre produit. L'idée, c'est que chaque femme trouve un rouge à lèvres qui lui correspond totalement, qu'elle puisse porter au quotidien en étant sûre que ça lui va."

A tester ici !

Participer à "Qui veut être mon associé ?" : le lancement parfait

Marie a bien su saisir l'opportunité de Qui veut être mon associé ?, une émission où des entrepreneurs présentent leurs projets à un jury d'investisseurs. "Ce sont eux qui m'ont contactée, parce qu'ils ont vu le potentiel. Moi, qui aie tendance à être stressée, je m'étais beaucoup préparée. Et puis, je voulais vraiment connaître leur avis sur le produit," confie-t-elle. Pour Marie, cette expérience a été un vrai tremplin : "Mon premier objectif était d'obtenir des retours constructifs."

"J'ai passé un excellent moment lors de l'émission. C'était vraiment enrichissant, et je suis contente que les investisseurs aient compris l'essence et l'innovation de notre produit, c'est exactement ce que je voulais." Elle est également impatiente de voir l'émission diffusée : "J'espère que le produit va intriguer, qu'il touchera les gens. Et puis, avec la Saint-Valentin qui arrive, j'espère que ça donnera de super idées cadeaux aux garçons, et que les filles sauront enfin ce qu'elles veulent !"

Nous aussi, on hâte de découvrir l'émission, mercredi 12 février à 21h sur M6 !