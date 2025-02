Dives-sur-Mer. 400 000 € en 24h : Maison Pimpant repasse ce soir sur M6

400 000€ en 24 heures ! L'entreprise Pimpant, spécialisée dans les produits cosmétiques et ménagers rechargeables, a lancé hier une cagnotte en ligne avec un objectif de 150 000€ pour développer son usine. En 53 minutes, la cagnotte a atteint le montant escompté et ne cesse de grimper depuis. Un succès avant leur second passage ce soir, mercredi 5 février dans l'émission "Qui veut être mon associé ?" sur M6. Ce programme permet à des porteurs de projets de les présenter à de potentiels investisseurs.

Clientèle doublée

"On a lancé la cagnotte il y a 24 heures, on a même dû avancer la fin de la levée de fonds", se réjouit le cofondateur de la maison Pimpant, Baptiste Hamain. Il poursuit : "C'est la réponse de la communauté, les gens voient bien qu'on a envie de changer les choses et ils ont envie de nous donner un petit coup de pouce." En effet, depuis un an et leur premier passage à la télévision, ils ont sorti de terre une usine à Dives-sur-Mer, doublé leurs effectifs, leurs points de vente et leur nombre de clients : "130 000 familles nous font aujourd'hui confiance."

"Récompenser tout le travail"

L'équipe de M6 est venue à eux, pour voir ce qu'était devenu Pimpant en un an. Lors de leur premier passage, aucun membre du jury n'avait investi dans l'émission, "c'était un peu un échec, et je pense que l'émission de ce soir va venir récompenser tout le travail fourni depuis un an". La somme récoltée grâce à la cagnotte va permettre l'investissement dans de nouvelles machines, le développement de leurs équipes, magasins, etc. Leur passage dans l'émission "Qui veut être mon associé ?" est ce soir à 21h10.