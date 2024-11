Capital sur M6. Une usine normande en prime time dans l'émission spéciale "Made in France"

Baptiste et Karline Hamain, fondateurs de la marque Pimpant, ont mis au point un concept novateur : des produits ménagers en poudre, à reconstituer à domicile avec de l'eau du robinet. Ce format réduit considérablement les déchets plastiques et les coûts de transport. Cet été, leur projet a franchi un cap majeur avec l'ouverture de leur propre usine à Dives-sur-Mer, un pari financé par une campagne participative ayant mobilisé 1 500 investisseurs pour un total de trois millions d'euros.

Pour Baptiste Hamain, cette usine représente bien plus qu'un lieu de production :

"On met en lumière Dives-sur-Mer, ancienne cité industrielle. Moi, je suis né là, j'ai vu les usines disparaître dans les années 80 et pas mal de gens au chômage. On a cet ancrage industriel encore présent, mais plus l'industrie."

Cette initiative réinsuffle donc un souffle économique dans une région marquée par son passé industriel.

Une vitrine pour le Made in France et la Normandie

C'est grâce à son concept innovant et à son implantation locale que Pimpant a attiré l'attention de Capital.

"C'est Capital qui nous a contactés, car une journaliste avait entendu parler de notre concept, mais surtout de notre usine en Normandie", explique Baptiste.

L'émission s'inscrit dans une volonté de valoriser les solutions écoresponsables et la production locale :

"L'idée, avec cette émission, c'est à la fois de promouvoir le Made in France, mais aussi des façons écoresponsables de consommer ses produits du quotidien, et tout l'aspect collaboratif autour du projet."

Les équipes de M6 ont filmé l'usine et l'inauguration, plongeant les téléspectateurs dans l'univers de Pimpant.

Un projet familial et collaboratif

Au-delà de l'aspect industriel, l'entreprise repose sur des valeurs humaines fortes, incarnées par ses fondateurs et leur entourage :

"C'est une famille derrière le projet : ça donne une raison de se battre."

En multipliant les initiatives pour démocratiser les produits écoresponsables, Pimpant espère sensibiliser les consommateurs à de nouvelles habitudes.

"C'est super parce qu'on a besoin de faire connaître les nouvelles façons de consommer", confie Baptiste, avant de rappeler : "L'émission est assez éducative : pourquoi est-ce que c'est intéressant de consommer Made in France et d'essayer de mieux consommer de manière générale."

Un tournant pour l'écoresponsabilité en Normandie

En mettant à l'honneur une entreprise comme Pimpant, Capital offre une vitrine précieuse au savoir-faire normand et au Made in France. Une opportunité en or, selon Baptiste :

"C'est une mise en avant de la Normandie, parce que pour nous, ça a aussi une importance. On est Normands, on a à cœur la Normandie, on a envie de lancer en Normandie."