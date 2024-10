[Photos] Dives-sur-Mer. La nouvelle usine toute pimpante de la marque Pimpant

Il y a trois ans, Karline et Baptiste Hamain ont lancé Pimpant, un projet respectueux de l'environnement, qui propose une large gamme de produits d'hygiène en poudre à diluer, pour supprimer toute trace de plastique. En septembre dernier, ils décident d'inaugurer leur propre usine de production.

Pimpant propose des produits d'hygiène, avec du gel douche, du shampoing nettoyant pour les mains et le visage, des déodorants et du dentifrice. Pour la maison, l'entreprise propose aussi des produits ménagers.

"Conserver une dimension humaine"

En plus des deux grands enjeux qui guident l'entreprise Pimpant - la réduction du plastique à usage unique et l'impact du transport - la production locale est également une priorité pour les fondateurs. Baptiste précise : "S'installer à Dives-sur-Mer avait du sens. C'est ma ville d'origine, une ancienne cité ouvrière marquée par les métiers d'usine." Karline ajoute qu'ils voulaient cependant "conserver une dimension humaine. Les locaux font 1 500m², soit huit fois plus petits qu'une usine traditionnelle. Pourtant, notre production reste très performante". Baptiste est confiant sur les capacités de leur machine : "En trois ans, Pimpant a permis d'éviter l'utilisation de plus de 1,5 million de tubes et bouteilles en plastique à usage unique. Avec cette nouvelle usine, nous allons pouvoir en éviter jusqu'à 30 millions par an." Aujourd'hui, 10 employés travaillent à plein temps dans l'usine de Pimpant. Baptiste et Karline souhaitent recruter rapidement d'autres personnes.

Dans les locaux, les fondateurs ont installé une salle de sensibilisation à destination des écoles. Ils accueillent les enfants pour parler des enjeux liés à l'environnement et l'utilisation responsable du plastique.

En septembre dernier, l'entreprise a poursuivi son développement, en installant sa propre usine de production. La façade a été peinte par l'artiste-graffeur Solice, connu pour sa fresque d'Orelsan sur la presqu'île de Caen.