A Rouen, la vente en vrac se développe pour réduire les déchets

Épiceries spécialisées ou magasins bio : la vente d'aliments au poids et sans emballage séduit de plus en plus les consommateurs, à Rouen (Seine-Maritime). Elle permet de réduire sa production de déchets et d'acheter la quantité que l'on souhaite.