Rouen. Métropole de Rouen : 1020 ha de terres menacées par l'urbanisation

Forêts, friches, champs… Au total, 1020 ha de terres naturelles ou agricoles pourront servir à l'urbanisation dans la Métropole Rouen Normandie (MRN) dans les 15 ans à venir. C'est en tout cas ce que prévoit le prochain Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) pour la période 2020 - 2033, soumis en ce moment à une enquête publique, jusqu'au 1er octobre 2019.

Associations mobilisées

Un chiffre qui désole les associations et élus écologistes, qui pointent du doigt un décalage entre le discours et les actes. "À 1020 ha, ils se foutent de nous", lance Alain Thomas, porte-parole de l'association Bouillons terres d'avenir, qui a fait de la défense des terres agricoles et naturelles, sa spécialité. Avec une dizaine d'autres associations, dont Effet de serre toi-même, Alternatiba ou France nature environnement, ils dénoncent ce qu'ils estiment être une menace pour la biodiversité et une marche à contre-courant dans la lutte contre le réchauffement climatique. "Le référentiel aujourd'hui, c'est zéro terre consommée, insiste-t-il. On ne veut pas bloquer le PLUI mais on ne sera jamais d'accord, on ira jusqu'au tribunal administratif."

La carte représente les zones qui pourront être urbanisées selon le prochain PLUI. - Bouillons terres d'avenir

Et de citer quelques exemples sur la Métropole de zones menacées : 9 ha à la Prévotière à Bois-Guillaume, un stade de foot au milieu d'un verger dans la même ville ou encore 75 ha de forêts, friches et prairies à Saint-Étienne-du-Rouvray.

Une partie de la forêt menacée à Saint-Étienne-du-Rouvray. - Bouillons terres d'avenir

"Un arbre coupé ici ou en Amazonie, c'est pareil", s'offusque le militant. Ces zones servent à la fois à la captation de CO 2 et à la production d'oxygène, mais elles permettent aussi de lutter contre les îlots de chaleur ou de préserver la biodiversité. 1020 ha, dont 250 pour le seul projet de contournement est de Rouen, c'est aussi ce qui a poussé les élus EELV à s'abstenir sur le vote du PLUI, même s'ils estimaient avoir, par ailleurs, obtenu des avancées. "Si on veut faire de la lutte contre le réchauffement climatique le principal enjeu, ces terres sont d'une utilité absolue", abonde Jean-Michel Bérégovoy, élu EELV à Rouen, qui estime que l'on manque déjà cruellement de trames vertes et bleues dans la métropole.

"On n'a pas à rougir de notre PLUI"

Reste que le PLUI, document de plusieurs milliers de pages, est complexe à négocier. D'autant qu'il se discute pour la première fois en commun entre les 71 communes de la Métropole, qui chacune ont leur carte à jouer. "Les maires sont allés négocier les uns après les autres", affirme Jean-Michel Bérégovoy, tantôt pour une zone d'activité, tantôt pour un nouveau lotissement… "On n'a pas à rougir de notre PLUI", estime de son côté Françoise Guillotin, vice-président de la MRN en charge de la planification urbaine, qui précise que le projet prévoit 35% d'espace consommé de moins que lors de la précédente période. 1552 ha de terres ont été urbanisées entre 1999 et 2015 sur le territoire de la Métropole.

"C'est un bel effort", estime-t-elle, soulignant au passage que d'autres mesures ont été prises dans le PLUI en termes d'écologie, notamment pour plus de nature en ville. Dans le détail, elle précise notamment que les 360 ha de terres consommées prévus pour l'habitat ne représentent que 20% de la production de logement prévue sur la période du PLUI. Les 80% restants viendront de "densification urbaine" ou requalifications de friches, sans consommation supplémentaire de terres. Idem pour les 300 ha prévus pour les activités économiques.

Associations et élus écologistes ont formellement déposé une demande pour repousser la date de fin d'enquête publique sur le PLUI, le temps de rallier davantage de citoyens à leur cause. "Ça n'est pas envisagé", répond pour l'heure Françoise Guillotin.

