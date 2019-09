[Photos] Près de Rouen, l'ancien site de Pétroplus dépollué à 70%

"C'était un pari", confirme aujourd'hui le PDG de Valgo, François Bouché, en parlant du défi qui l'attendait. Jamais Valgo ne s'était attaqué à un chantier de cette taille, lorsqu'elle a racheté en 2014, le site de la raffinerie Pétroplus à Petit-Couronne, près de Rouen (Seine-Maritime). 250 ha en tout à démanteler, déconstruire et dépolluer pour le réaménager en une nouvelle zone d'activité.

En septembre 2019, l'entreprise a fait le point sur ce chantier colossal. Elle assure que 70 % de la dépollution a été réalisée. Plus de 55 000 tonnes de produits pétroliers ont été traitées ou encore 75 000 tonnes de métaux recyclés. Quatre des sept cheminées de l'ancienne raffinerie ont déjà été rasées à l'explosif. Les autres, dont la plus emblématique blanche et rouge de 170 mètres doivent l'être d'ici le milieu d'année 2020.

L'emblématique cheminée doit être détruite courant 2020. - Pierre Durand-Gratian

Le site n'est plus qu'un immense champ de ruines. "On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant d'anciens produits du raffinage présents dans les tuyaux et les réservoirs", précise le PDG. Des kilomètres de pipeline et de tuyau ont en effet dû être traités pour les hydrocarbures, ce qui est très coûteux. Bonne surprise en revanche, les sols étaient moins pollués que prévu. La nappe phréatique aussi, même si le pompage est rendu particulièrement compliqué à Rouen par les effets de la marée. Valgo a d'ailleurs développé sa propre technologie pour contrecarrer cet effet. 530 forages ont été réalisés sur 60 ha pour dépolluer la nappe phréatique.

50 000 tonnes de produits pétroliers ont notamment été traités sur le site. - Pierre Durand-Gratian

Le chantier doit s'achever fin 2020 avec l'aménagement d'une zone d'activité : elle sera composée d'une plateforme logistique multimodale, d'un pôle d'innovation et d'un terrain repris par Bolloré énergie pour du stockage.

Un ancrage en Normandie

Avec ce projet, Valgo entend devenir une référence sur ce marché de la dépollution. "Dans notre métier, il faut apporter la preuve par l'exemple", explique François Bouché, qui assure être désormais contacté pour d'autres marchés similaires à l'étranger. En Normandie, le potentiel est aussi énorme avec plus de 170 friches industrielles, qui sont autant de terrain à dépolluer, notamment le long de l'axe Seine, à l'heure où le foncier commence à manquer.

Les machines s'affairent pour traiter les métaux qui sont ensuite recyclés. - Pierre Durand-Gratian

Valgo en a profité à Petit-Couronne pour installer tout son département recherche et développement et désormais une plateforme pour recycler de la terre faiblement polluée. "Ces terres vont servir à remblayer pour des projets de la région, qui ont besoin de terre", détaille François Bouché.

Le PDG de Valgo, François Bouché, entouré notamment du président de la Région, Hervé Morin et du président de la Métropole Rouen Normandie, Yvon Robert. - Pierre Durand-Gratian

Le projet de Valgo à Petit-Couronne a bénéficié de nombreuses aides publiques, de l'État, de la Région Normandie ou encore de la Métropole Rouen Normandie.

A LIRE AUSSI.

Petit-Couronne : des cheminées de l'ancien site Petroplus détruites

François Hollande va inaugurer un gymnase à Rives-en-Seine

En Seine-Maritime, un appel aux dons pour restaurer une église menacée

Rouen : le futur écoquartier Flaubert continue de prendre de la hauteur

La Seine est en crue dans l'agglomération de Rouen [photos et vidéo]