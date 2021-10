Normandie. Une plateforme de financement pour les projets écolos et locaux

Il y avait Kickstarter, KissKissBankBank et Leetchi, il faudra désormais compter sur Kiwaï. Le vendredi 15 novembre 2019, à Rouen (Seine-Maritime) la région Normandie et la Caisse d'épargne de Normandie ont présenté ce nouveau dispositif de financement participatif qu'ils soutiennent. "Kiwaï, c'est un produit d'épargne qui est utile à la Normandie", résume Christophe Descos, son président.

Plus rentable qu'un Livret A

Dans le détail, cette plateforme permet aux particuliers de choisir les projets sur lesquels ils ont envie de placer leur argent. Des projets qui seront obligatoirement normands et avec un impact sur l'environnement, dans des domaines aussi variés que la gestion de l'eau, l'agriculture ou les nouvelles technologies. "C'est un placement entre 1 et 2 % selon les projets, qui est garanti par la région et la Caisse d'épargne. Pour l'épargnant, il n'y a aucun risque", assure Christophe Descos, qui parle d'un "rendement supérieur au Livret A".

Après une période d'appel à projets, les premières propositions seront soumises aux contributeurs à partir du dimanche 15 décembre 2019. Pour coller aux aspirations locales et écologiques de la plateforme, tous les projets seront étudiés par un comité avant de prétendre lever entre 50 000 € et un million d'euros sur Kiwaï.

Pour Christophe Descos, "c'est un processus gagnant-gagnant-gagnant : le territoire, l'épargnant et le porteur de projet". Il compte maintenant sur une bonne communication pour que la plateforme soit rapidement connue de tous et trouve vite ses premiers projets à financer.