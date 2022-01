Avranches. Deux cent cinquante salariés de Remade manifestent pour la sauvegarde de leur entreprise et des emplois

Deux cent cinquante salariés de Remade manifestaient ce jeudi 26 septembre 2019, dans les rues d'Avranches (Manche). Installée à Poilley (Manche), l'entreprise de reconditionnement de smartphones, en cessation de paiements, a demandé au tribunal de commerce de Rouen (Seine-Maritime) son placement en redressement judiciaire. Cette procédure permet le versement des salaires et des primes, la poursuite de l'activité, et permet de chercher un entrepreneur.

Olivier Guinnebault, élu du comité social et économique de l'entreprise, évoque une nouvelle étape et des contacts entre Renaud Le Youdec, qui préside le groupe depuis juillet 2019, et des industriels.

Olivier Guinnebault Impossible de lire le son.

Chez les salariés, l'inquiétude est grande, certains se sentent trahis par les investisseurs, c'est le cas d'Olivia et de Benjamin, arrivés dans l'entreprise il y a un peu plus d'un an.

Olivia benjamin Impossible de lire le son.

Le groupe Remade emploie 680 personnes, ils sont 435 sur son principal site à Poilley (Manche), où 97 CDD ne seront pas renouvelés, selon la direction.