Poilley. Victoire aux prud'hommes pour 82 anciens salariés de Remade

Lundi 20 novembre, 82 ex-salariés de Remade, entreprise de reconditionnement de smartphones basée à Poilley, qui avaient contesté leur licenciement économique, parmi les 200 salariés licenciés de l'entreprise lors de sa liquidation judiciaire en 2020, gagnent leur combat.

Ils obtiennent plus de 700 000€ d'indemnités, que l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) devra verser aux ex-salariés.

Le licenciement sans cause réelle ni sérieuse a finalement été retenu par les juges. Les sommes attribués aux anciens salariés s'échelonnent de 1 500€ à plus de 24 000€ selon leur échelon et leur ancienneté au terme de trois années de procédures judiciaires.

Le conseil des prud'hommes les a par contre déboutés sur les dommages et intérêts liés au préjudice d'anxiété.

Remade était devenue Oxygen Phone, et l'histoire s'était répétée, avec une liquidation judiciaire en mai 2023. Ici, 88 salariés avaient été licenciés.

Sur le plan pénal l'affaire Remade est toujours en cours. Depuis 2022 une information judiciaire contre X a été ouverte des chefs d'escroqueries et tentatives d'escroqueries en bande organisée, de faux et usage de faux, d'abus de biens sociaux, de banqueroute et de blanchiment en bande organisée pour des faits commis entre 2017 et 2019 chez Remade.