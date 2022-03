Rouen. WAG : l'application mobile pour s'engager sur l'écologie

La prise de conscience est là. Le réchauffement climatique est désormais connu de tous. Selon une enquête du WWF France, 87 % des Français se sentent concernés par les problématiques environnementales et sont prêts à changer leurs habitudes. Reste à savoir comment, au-delà des conseils bien connus d'éteindre la lumière en quittant une pièce ou de baisser le thermostat de son chauffage. "On me demande souvent dans les conférences, qu'est-ce que je peux faire, explique Isabelle Autissier, président du WWF France. Si je vis 24 heures avec vous, je vais vous donner 50 exemples !"

Les catégories de défis de l'application WAG. - WWF France

C'est ce que propose d'apporter l'application WAG, lancée il y a quelques semaines. L'outil, qui se veut ludique, permet de se lancer des défis répartis en cinq catégories : bien manger, vers le zéro-déchet, se déplacer, optimiser l'énergie et Do it yourself. Chacune des catégories regroupe des actions sur lesquelles vous pouvez vous engager, comme manger moins de viande, consommer local, ou faire son propre dentifrice. "Au lieu d'être des contraintes, c'est juste faire les choses autrement et de manière plus sympa et plus marrante qu'avant", insiste Isabelle Autissier.

D'autant que l'application invite l'utilisateur à rejoindre une communauté, en accédant à des actualités, en rejoignant des groupes pour des balades en forêt ou en s'impliquant dans le contenu, en signalant des magasins qui vendent des produits bios par exemple.

Une déclinaison locale à Rouen

Les catégories spécifiques au territoire de la MRN. - WWF France

La Métropole Rouen Normandie (MRN) a décidé de s'engager dans l'aventure en étant le premier territoire à décliner l'application localement. En clair, le "wagueur" du territoire aura accès à une catégorie de défis supplémentaires agir localement qui sont propres à la MRN, avec en sous-catégorie : m'engager dans la COP21 locale, le vélo je m'y mets, la biodiversité c'est la vie ou encore Agir pour mieux respirer. De quoi rendre l'application plus fine et plus précise sur ce territoire et pousser "les gens à s'impliquer en changeant leur manière de consommer", souligne Cyrille Moreau, vice-président de la MRN en charge de l'environnement.