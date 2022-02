Dieppe. Les premières rencontres de la biodiversité avec Audrey Pulvar

Riche de végétaux et d'animaux, la biodiversité de l'agglomération dieppoise (Seine-Maritime) n'est pourtant pas à l'abri des menaces de l'Homme ou du réchauffement climatique. Conscients de cette fragilité, les acteurs de ce territoire ont donc souhaité "faire quelque chose de marquant au niveau de cet attachement à la biodiversité", a expliqué Patrick Boulier, président de Dieppe-Maritime, car "il n'y a pas de jours sans ouvrir un journal où on nous parle d'érosion, de risque d'extinction d'espèces", a-t-il déploré.

Audrey Pulvar : marraine des rencontres

C'est pourquoi, durant trois jours, du 25 au 27 octobre 2019, l'agglomération dieppoise mettra à l'honneur la biodiversité. Ces rencontres, organisées par Dieppe-Maritime et la ville de Dieppe, oscilleront entre visites ludiques, ateliers et débats autour des enjeux de la biodiversité.

Vendredi 25 octobre 2019, une conférence sera animée à l'espace des Congrès de Dieppe. Le thème "Agriculture et biodiversité, peut-on encore changer de modèle ?", sera entre autre traité par Audrey Pulvar, journaliste, ex-présidente de la Fondation pour la nature et l'Homme, fondatrice d'African Pattern et marraine de cet événement.

Enjeu de la biodiversité à Dieppe : la pêche

Associer de "grands acteurs" à des acteurs locaux, c'est aussi la volonté de ces premières rencontres de la biodiversité. Ce week-end sera le moment "de mettre à l'honneur le travail des associations locales qui valorisent l'espace dieppois", a fait observer Frédéric Weisz, adjoint au maire de Dieppe en charge du développement durable et de la transition énergétique.

Il s'agira également de mettre en lumière la pêche, ville portuaire oblige. Un film sera présenté samedi 26 octobre, suivi d'un débat dans lequel les thèmes de la pêche et de l'écologie seront questionnés, l'idée étant "d'ouvrir des ponts" et de "trouver des idées pour travailler ensemble", a précisé l'adjoint au maire.

Du 25 au 27 octobre 2019. Entrée libre. Programme : www.dieppetourisme.com

