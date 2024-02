Calvados. Créateur d'un nouveau barbecue, il participe à l'émission Qui veut être mon associé ?

Un entrepreneur du Calvados participe à l'émission Qui veut être mon associé sur M6. Ce programme met en avant des entrepreneurs, qui veulent faire connaître leur produit, et recherche des investisseurs. James Grill habite à côté de Caen, il a créé un nouveau modèle de barbecue et souhaite le faire connaître.

"Ça va booster mon projet"

Fan depuis toujours de barbecue, et partageant sa passion sur ses réseaux, John Grill a décidé de concevoir son propre barbecue. Mais plus question pour lui d'attendre "30 minutes avant qu'il s'allume enfin", celui-ci est "allumé en 90 secondes" explique James Grill. Fier de son invention, il cherche des investisseurs, et s'est donc inscrit à l'émission Qui veut être mon associé ? sur M6. L'objectif est pour lui de trouver des fonds, et démocratiser son concept "cette émission a un grand succès, et j'espère aller toucher le grand public aussi. Ça donne de la visibilité, et ça va booster mon projet" indique-t-il.

Des discussions avec Tony Parker

Ce nouveau modèle baptisé "Start'n Grill", fonctionne grâce à une flamme (d'origine électrique), qui vient chauffer du charbon de bois. "On garde l'allumage traditionnel, il y a toujours ce goût fumé !" souligne l'entrepreneur. Alors il l'a présenté aux investisseurs de l'émission, notamment à Tony Parker. Pour connaître l'issue des discussions, rendez-vous mercredi 28 février à 21 h 10 sur M6.