Qui veut être mon associé. Cambriolages facilités, serruriers en voie d'extinction… Une solution "made in Normandie" présentée sur M6.

Mercredi 19 février à 21h10, M6 sort un nouvel épisode de "Qui veut être mon associé ?" et cette fois, c'est Pascal Métivier qui vient présenter son bébé : SecurClés. Un concept seino-marin qui pourrait bien transformer la façon dont on gère nos clés. Si vous avez déjà galéré à faire un double sans trouver de boutique ouverte, cet homme pourrait devenir votre nouveau héros.

La galère des doubles de clés : un marché en crise

Pascal Métivier est parti d'un constat simple mais très réel : on a tous une tonne de clés (appart, voiture, portail, badge…) et à un moment ou un autre, il faut en refaire un double. Le souci ? Trouver un serrurier ou un cordonnier encore en activité relève du parcours du combattant. "Il y a dix ans, on comptait 10 000 professionnels. Aujourd'hui, on en a moins de 3 500", explique-t-il. Dans certaines régions, il faut parfois rouler 20km pour trouver un service de reproduction. Autant dire que si vous perdez vos clés un dimanche soir, vous êtes bon pour camper devant chez vous.

Une passion pour la sécurité qui dure depuis des années

Pascal Métivier n'en est pas à son coup d'essai. Expert en sécurité internationale depuis des années, il a passé une grande partie de sa carrière à analyser les failles de la protection des accès. "J'ai toujours été passionné par ces sujets. En observant l'augmentation des cambriolages sans effraction et la disparition des professionnels du secteur, j'ai eu un déclic. Il fallait moderniser ce service et renforcer sa sécurité." Ainsi est née l'idée de SecurClés.

SecurClés : l'appli qui numérise vos clés

La solution de Pascal Métivier ? Une application mobile gratuite qui vous permet de reproduire vos clés sans bouger du canapé. Le principe est simple : "Vous prenez une photo recto-verso de votre clef, notre IA brevetée analyse le modèle parmi 15 000 références, identifie l'usure et la corrige, puis la fabrique avec un niveau de précision supérieur à celui d'un cordonnier." Autrement dit, fini les allers-retours interminables et les clés qui marchent une fois sur deux.

Un niveau de sécurité inégalé

SecurClés ne se contente pas de simplifier la vie, elle veut aussi renforcer la sécurité. Pascal Métivier met en avant un problème croissant : la fraude à la reproduction de clés, qui alimente des cambriolages sans effraction. "Nos clés sont produites avec un système d'authentification unique : anonymat total, validation par un huissier digital, aucune information personnelle stockée", explique-t-il. Et si quelqu'un fait un double frauduleux ? "Notre IA peut alerter la police et remonter la trace de l'acheteur via l'huissier."

Un passage télé pour convaincre les investisseurs

Contacté par une journaliste de l'émission "Qui veut être mon associé ?", Pascal a sauté sur l'occasion de présenter son projet devant les investisseurs stars. "L'expérience était incroyable. On ne se rend pas compte, mais les 10-15 minutes à l'écran, c'est en réalité 1h30 de questions-réponses très pointues. C'est challengeant, mais on en ressort grandi."

Verdict ce mercredi : Pascal Métivier réussira-t-il à convaincre les investisseurs ? Une chose est sûre, il a déjà les clés du succès en main (et en sécurité) !