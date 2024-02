Dives-sur-Mer. L'entreprise Pimpant à l'honneur sur M6 dans "Qui veut être mon associé ?"

L'émission "Qui veut être mon associé ?", sur M6, va mettre en lumière des Calvadosiens. Le programme, dont c'est la saison 4, met en avant des entrepreneurs à la recherche d'accompagnement et de financement. Mercredi 7 février, à 21h10, les téléspectateurs vont découvrir Pimpant, le projet créé par Karline et Baptiste (photos) à Dives-sur-Mer. Ce couple a décidé de lancer une gamme de produits sains et recyclables après avoir été confronté, lors d'une balade, à une plage remplie de plastique. Ils vont présenter leur projet et tenter de convaincre sept investisseurs reconnus, dont le célèbre Tony Parker, basketteur devenu homme d'affaires.

L'un d'eux va-t-il vouloir devenir leur associé et s'engager à leurs côtés ?