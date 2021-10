Il donne une seconde vie à vos batteries

C’est en mars 2010 qu’Eric Mosnier-Thoumas a décidé de créer sa propre entreprise. Initialement appelée RBC 76, l’entreprise a récemment pris le nom de MT Régénération.

Pas de déchet

Sa société récupère les batteries mises au recyclage afin de les régénérer. A ses clients, il explique qu’il existe trois types de batteries : "les batteries de démarrage pour les véhicules, les batteries de traction pour les vélos électriques ou les transpalettes et enfin les stationnaires pour les réseaux télécom ou les éoliennes". Aidé d’un commercial et d’un chef d’atelier, le jeune chef d’entreprise collecte environ 100 tonnes de batteries par an et s’efforce de les régénérer et de leur redonner de l’efficacité, leur offrant ainsi une seconde vie à moindre coût pour le client.

"Si seulement 25 % des batteries de démarrage sont régénérées, 100 % des batteries de traction le sont" nous raconte le jeune homme qui se charge également de l’administratif et des démarches commerciales de MT Régénération. Dans une perspective économique et écologique, aucun déchet n’est produit et aucune batterie n’est vidée nous assure le jeune entrepreneur.

Pratique. MT Régénération. Infos. www.mtregeneration.fr