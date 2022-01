Plugmed : l'électricité du crâne au coeur

L’entreprise a été fondée par le Dr Pierre Sabin, spécialiste en chirurgie maxilo-faciale et stomatologie au CHU de Rouen, deux fois lauréat du concours national d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes.



Une solution pour le long terme

La société développe actuellement un nouveau système “Feedcor”. “L’insuffisance cardiaque, est la deuxième cause de mortalité en France. Il est nécessaire de pallier le peu de transplantations cardiaques par un système d’assistance cardiaque durable et fiable.” Le système actuel, constitué d’une pompe d’assistance circulatoire qui passe par l’abdomen, présente des risques d’infection de la peau. Par ailleurs, il est contraignant pour le patient, obligeant à des pansements réguliers, et empêche ainsi une mise en place à long terme. “Notre projet est de faire passer le courant électrique par un implant situé sur le crâne, et permettre une implantation définitive.” Au stade de l’expérimentation animale, les résultats sont déjà prometteurs.

Clémence Dupont

(Photo : Clémence Dupont)