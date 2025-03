Télévision. "Mariés au premier regard" : ce soir une Normande dit "oui" à l'amour… mais à qui ?

Les caméras de "Mariés au premier regard" posent leurs valises en Normandie cette saison, et pas pour n'importe qui ! Ilona, 36 ans, originaire de Rouen, a décidé de faire confiance à la science (et à la magie de la télé) pour trouver l'amour. Maman d'une petite fille de six ans, elle ne veut plus perdre de temps avec des rencontres qui ne mènent nulle part. Fini les "beaux parleurs" et les "pioteurs" (oui, c'est son mot !), elle cherche un homme solaire, équilibré et prêt à s'engager.

Ilona, une Normande à l'assaut de l'amour. - M6

L'amour à l'aveugle : pari fou ou véritable coup de foudre ?

L'émission repose sur un concept aussi fascinant qu'angoissant : dire "oui" à une personne que l'on n'a jamais vue. La science (et les expertes Marie Tapernoux et Estelle Dossin) est censée créer un couple parfait, mais entre la compatibilité théorique et la réalité… il y a parfois un gouffre ! Et si le prince charmant était finalement une grenouille ? Suspense.

Un mariage sous haute tension

Les saisons précédentes l'ont prouvé : les mariages de "Mariés au premier regard" réservent toujours des moments de pure émotion… et quelques couacs monumentaux. Cette année, un mariage a même été annulé à la dernière minute (et oui, on l'a vu dans le générique), de quoi faire trembler les futurs mariés. Alors, Ilona connaîtra-t-elle un mariage de conte de fées ou une scène digne d'un soap opera ?

Qui est son "match" ?

C'est LA question que tout le monde se pose ! Le mystère reste entier jusqu'à la diffusion, mais une chose est sûre : Ilona aura besoin de tout son humour et de son cœur d'aventurière pour affronter l'inconnu. Rendez-vous ce soir à 21h10 sur M6 pour voir si la science a fait des merveilles ou… si elle aurait mieux fait de laisser faire le hasard.