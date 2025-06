People. Michel Drucker avoue être accro à l'émission… Les anges de la téléréalité

On connaissait Michel Drucker pour ses interviews feutrées et son élégance légendaire à la télévision. Mais ce dimanche 1er juin, sur le plateau de C médiatique, le journaliste virois a surpris tout le monde. Invité à parler de ses goûts télévisés, le présentateur de Vivement Dimanche a confié être tombé, lui aussi, dans le piège de la téléréalité.

Les Anges de la télé-réalité : son "plaisir coupable"

"J'étais accro aux Anges de la télé-réalité !" a-t-il lancé sans détour, provoquant rires et étonnement sur le plateau. "Je riais du début à la fin. C'était mon moment de détente absolue."

Une confession inattendue de la part de celui qu'on imagine plus souvent devant un documentaire animalier qu'un clash en bord de piscine à Miami.

Le Normand ne cache plus son admiration pour Jordan de Luxe

Autre nom cité par Michel Drucker : celui de Jordan de Luxe, célèbre pour son émission d'interviews Chez Jordan. "J'aime beaucoup ce qu'il fait, c'est très direct, très vivant", a reconnu l'animateur, visiblement séduit par cette nouvelle forme de journalisme spectacle.

Un joli clin d'œil à la jeune génération, venant d'une figure emblématique du PAF, née à Vire dans le Calvados (donc assez loin de l'univers Marseillais, finalement).

Une confession qui tombe à pic

Ce moment de franchise intervient alors que Michel Drucker fait la promotion de son prochain prime Familles, je vous aime, dont la diffusion commencera vendredi 13 juin sur France 3. Une émission plus intime, mais toujours ancrée dans l'humain et les émotions. Comme quoi, de Vivement Dimanche aux Anges, il n'y a qu'un zapping.

Entre tradition et modernité : le double visage de Drucker

Loin d'être has-been, Michel Drucker montre avec humour et humilité qu'on peut apprécier les divertissements d'hier comme ceux d'aujourd'hui. Une belle preuve que la télévision continue de rassembler… même quand elle surprend.

