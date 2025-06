People. Michel Druker, fan de Loft Story, a adopté les poules de l'émission… Et leur a donné les noms des candidates

On avait déjà parlé de la passion un peu cachée de Michel Drucker pour les émissions de téléréalité. Il avait confié être totalement fan des Anges de la téléréalité, un plaisir coupable qu'il assumait avec humour. Mais ce que l'animateur normand vient de révéler va encore plus loin… et c'est aussi cocasse qu'attachant.

Le Loft, la Ferme… et les animaux stars de la télé

Interrogé sur ses souvenirs télévisés marquants dans C médiatique sur France 5, l'animateur virois Michel Drucker, a glissé une anecdote à la fois touchante et improbable. Après avoir suivi avec amusement Loft Story, il s'était également beaucoup amusé devant La Ferme des célébrités. Et c'est là que tout bascule : "A la fin de Loft Story, comme avec ma femme [Dany Saval] on est très animaux, j'avais demandé à Alexia Laroche-Joubert si je pouvais récupérer les animaux."

“J'ai appelé les poules Loana, Kenza et tout ça…”

Ce n'est pas une blague. Michel Drucker a adopté les poules du Loft. Et il ne s'est pas contenté de les accueillir chez lui : il leur a donné les prénoms des candidates emblématiques de l'émission, comme Loana, Kenza, ou encore Julie. "Ce n'est pas une plaisanterie !" insiste-t-il. Comme quoi, même dans la basse-cour, l'animateur sait rester fidèle à ses souvenirs télé. Et fait preuve de beaucoup d'humour.

“Certaines avaient un QI supérieur aux candidats”

Jamais avare d'une petite pique bien placée, Michel Drucker a conclu avec une formule pleine de second degré : "Certaines des poules avaient un QI supérieur aux candidats." Une phrase lancée sur le ton de l'humour, évidemment, mais qui résume bien son regard tendre et lucide sur ces programmes qui ont marqué les années 2000.

Un animateur toujours en phase avec son époque

Né à Vire, Michel Drucker prouve une nouvelle fois qu'il sait conjuguer tradition et modernité, culture classique et pop culture. Même à plus de 80 ans, l'animateur reste connecté à son époque et avec, toujours, ce sens du détail et cette touche d'autodérision qui font sa marque.