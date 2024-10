Télévision. Aziz, Marlène, Afida… Découvrez les liens surprenants entre "Loft Story" et la Normandie

Près de 25 ans après ses débuts, Loft Story est de nouveau sous les projecteurs grâce à une nouvelle série Culte diffusée sur Prime Vidéo. Ce programme, devenu… culte, justement, a introduit la téléréalité en France en 2001, marquant toute une génération. Cette série plonge dans les coulisses du tournage avec Loana, participante emblématique de la saison 1, et raconte les dessous souvent sombres de cette première émission de téléréalité, mettant en lumière les rivalités et les luttes de pouvoir au sein de la production.

Loft Story : une émission devenue emblématique

En 2001, la France découvrait un concept révolutionnaire : des anonymes enfermés dans un loft, observés en permanence par des caméras. Ce fut le début de la téléréalité à la française, et les participants de Loft Story sont rapidement devenus des stars. Si certains sont restés sous le feu des projecteurs, d'autres ont retrouvé l'anonymat, mais tous ont laissé une empreinte dans l'imaginaire collectif. Ce retour sur Loft Story est également l'occasion de rappeler que plusieurs candidats avaient des liens étroits avec la Normandie.

Aziz : de la sécurité du casino de Bagnoles-de-l'Orne à la télé

Parmi les figures marquantes du Loft, Aziz Essayed, originaire de Laval, a su captiver le public par sa personnalité authentique. Avant d'entrer dans le Loft, Aziz travaillait comme responsable de la sécurité au casino de Bagnoles-de-l'Orne. Cet emploi dans la paisible station thermale normande lui a permis de développer ses compétences en gestion d'équipe et sécurité, avant de faire le grand saut dans le monde médiatique. Après son passage à la télévision, il s'est éloigné des projecteurs pour se consacrer à une autre passion : le sport. Aujourd'hui, il est instructeur de "run commando", une discipline alliant course et force, et vit entre Paris et Laval.

Marlène Duval : la voix du Havre qui a marqué les esprits

Née au Havre, Marlène Duval a fait sensation dans la deuxième saison de Loft Story en 2002. Avec son franc-parler et sa fameuse interprétation de la chanson Un enfant de toi, elle a rapidement gagné en popularité. A sa sortie, elle enregistre un duo avec le chanteur Phil Barney, un tube qui se vendra à plus d'un million d'exemplaires.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Loft Story (@loftstorytv)

Afida Turner et son show à Evreux

Autre figure incontournable de Loft Story, Afida Turner, connue à l'époque sous le nom de Lesly, n'a jamais cessé de faire parler d'elle. Toujours aussi excentrique, elle a marqué les esprits en mai 2023 lors de l'inauguration d'un bar à Evreux, le Labomatik. Toujours fidèle à elle-même, Afida continue de mener sa carrière avec panache, entre Paris et Los Angeles. Son titre Etienne, cumule plus de 1 500 000 lectures sur Spotify.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Afida Turner (@afida_turner)

Steevy Boulay : en Sarthe, pas loin de la Normandie, toujours sous les projecteurs

Si Steevy Boulay, originaire du Mans, n'a pas de lien direct avec la Normandie, il a néanmoins marqué les débuts de Loft Story en devenant l'un des candidats les plus emblématiques de la première saison. Depuis, il a su rester dans le paysage médiatique français, enchaînant les collaborations avec Laurent Ruquier et ouvrant une discothèque dans sa ville natale du Mans, La Loge.