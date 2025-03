Normandie. Un gala de boxe en hommage à Alexis Vastine : "Je suis fier, il a laissé une bonne image"

Il nous reçoit dans la salle de boxe de Pont-Audemer, au sein du parc des sports Alexis Vastine. Alain, le père du champion, n'aime pas s'épancher sur la disparition de son fils. La douleur est vive, dix ans après le crash d'hélicoptère qui a coûté la vie au médaillé olympique, sur le tournage de l'émission de télévision Dropped en Argentine, et elle le restera à jamais. Mais Alain Vastine le sait : ce triste anniversaire est l'occasion, pour les familles des victimes, de se faire entendre.

A Pont-Audemer, Alexis Vastine et sa sœur Célie ont marqué le monde du sport.

"On veut que justice soit faite"

"On s'est réuni tous ensemble à Paris, dimanche, pour dire qu'on en a ras le bol. On veut que justice soit faite !" souligne le Normand, qui a aussi pris la parole dans un livre, Les Combats d'un père, écrit avec le journaliste Thibaut Geffrotin. Il y raconte son sentiment de solitude, sa tristesse infinie d'avoir perdu Alexis, trois mois après sa jeune sœur Célie, elle aussi boxeuse, disparue dans un accident de voiture.

Alain Vastine

"J'ai dit oui, surtout pour parler du procès. Dire combien on a souffert. C'est infernal, dix ans pour prendre une décision ! C'est sans fin…" déplore Alain Vastine. Car si l'enquête est close depuis 2022 et la société de production de Dropped, Adventure Line Productios, mise en examen, aucune date d'audience n'a pour le moment été fixée pour "le plus tragique accident de l'histoire de la télévision française", rappellent les familles des victimes dans une vidéo mise en ligne ce week-end.

Un gala hommage le 7 juin

A Pont-Audemer, on continue de penser à Alexis Vastine. Un gala de boxe sera organisé samedi 7 juin, en hommage au champion et à sa sœur. Il réunira des boxeurs des équipes nationales de France et de Cuba, ainsi que des personnalités du monde sportif, au parc des sports, baptisé dès 2015 du nom de cet enfant du pays. "Depuis, j'en ai inauguré je ne sais pas combien… Des gymnases, des salles de sport… Même à l'Insep, l'Institut national du sport, la salle de boxe s'appelle Alexis Vastine, sourit Alain, il était très apprécié là-bas. Je suis fier quand je vois ça. Il a laissé une bonne image."

Alain Vastine

Des liens en Argentine

La boxe fait toujours partie du quotidien d'Alain Vastine. Lundi 17 mars, il s'envolera au Brésil, puis vers le Mexique, avec Benjamin Mendes Tani, le boxeur professionnel qu'il entraîne aujourd'hui. "C'est le bon côté du sport de haut niveau, les voyages, découvrir d'autres cultures…"

Alain Vastine écrit un livre à l'occasion des dix ans de la disparition de ses enfants.

En mai, c'est un voyage plus personnel qu'il entreprendra. Un retour vers l'Argentine, à Villa Castelli, là où Alexis Vastine a disparu il y a dix ans, et où son père a noué des liens avec les habitants. A travers son association, Alexis et ses neuf amis, il récolte des fonds pour aider les écoliers du village. "Là-bas, ils n'ont rien, mais ils vous donneraient leur chemise. C'est très différent de la France. Je me sens bien là-bas, je me sens chez moi."

Alain Vastine

Pratique. "Les combats d'un père", Alain Vastine, 16,90€, paru chez City Editions. Gala de boxe hommage à Alexis et Célie Vastine prévu le samedi 7 juin à Pont-Audemer, ouverture prochainement de la billetterie.