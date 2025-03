Drame. C'était il y a 10 ans : 10 morts dont un champion normand sur le tournage de la téléréalité "Dropped"

C'est un drame de la télé qui a choqué la France entière. Il y a tout juste 10 ans, trois grands sportifs français perdaient la vie sur le tournage de l'émission Dropped, en Argentine. L'émission, produite par Adventure Line Productions (ALP) pour TF1, est alors présentée comme une sorte de Koh Lanta des champions avec au générique le patineur Philippe Candeloro, le nageur Alain Bernard ou encore la cycliste Jeannie Longo.

Pont-Audemer endeuillée

Mais le 9 mars 2015, en fin d'après-midi, alors qu'une équipe de candidats est acheminée sur les lieux du prochain tournage, dans la province de la Rioja, deux hélicoptères entrent en collision, tuant les 10 personnes présentes à bord. Deux pilotes, cinq techniciens et membres de la production et trois candidats meurent sur le coup.

Le monde du sport est bouleversé par le décès de la nageuse Camille Muffat, de la navigatrice Florence Arthaud et du boxeur Alexis Vastine, originaire de Pont-Audemer, dans l'Eure, et dont la famille avait déjà été endeuillée trois mois plus tôt par la disparition de sa petite sœur. "C'est une figure de notre sport. Il n'aura pas pu connaître le bonheur d'avoir une médaille d'or avant de partir, alors qu'il avait le niveau pour", témoigne sur notre antenne le boxeur manchois Maxime Beaussire.

A Pont-Audemer, des centaines de personnes avaient assisté aux obsèques d'Alexis Vastine, retransmises sur écran géant. - Floriane Bléas

Dès le lendemain du drame, la Ville de Pont-Audemer organise un rassemblement en hommage à Alexis Vastine. Ses obsèques rassemblent des centaines de personnes, le 25 mars 2015, dont le judoka Teddy Riner ou le footballeur Sylvain Wiltord, qui devait lui aussi participer à Dropped. Le parc des sports de Pont-Audemer porte aujourd'hui son nom.

Toujours pas de procès

L'émotion est vive aussi dans le monde de la voile, où Florence Arthaud aura marqué les esprits en devenant la première femme à remporter la Route du Rhum, la traversée de l'Atlantique en Solitaire. La mort de la navigatrice est dans toutes les têtes alors que se déroule à Cherbourg le trophée de l'Ile Pelée, compétition de voile universitaire. "J'espère qu'on continuera à parler d'elle", formule alors un des jeunes participants au micro de Tendance Ouest. Aujourd'hui plusieurs rues et places Florence Arthaud ont vu le jour en Normandie, notamment à Rouen et au Havre.

Dans cette affaire la société de production ALP est mise en examen pour homicide involontaire, comme plusieurs de ses cadres. Mais, si l'enquête est close depuis 2022, aucune date de procès n'a été annoncée pour ce que l'association qui rassemble les proches des victimes rappelle être "le plus grave accident du travail de la télévision française".