Le dernier hommage au boxeur normand Alexis Vastine

A 15h aujourd'hui, la vie à Pont-Audemer s'est arrêtée. Sur la place de l'église Saint-Ouen, les commerçants avaient baissé leurs rideaux. La foule, anonyme et grande, était massée devant un écran géant, pour suivre la cérémonie réservée aux proches et à la famille du boxeur Alexis Vastine.

Une cérémonie que vous avez pu suivre en direct sur tendanceouest.com.

A l'entrée du cercueil dans l'église, la chanson «La belle vie» de Sacha Distel a raisonné dans les rues de la ville. Un air qu'Alexis Vastine chantonnait souvent. « C'est notre champion », a rappelé le père Bailly lors de son oraison. Un avis partagé par cet habitant de Pont-Audemer, venu tout simplement dire au revoir à un enfant du pays :

Anonyme Impossible de lire le son.

« Tu étais un modèle de courage et de ténacité. Pourtant, tu n'as pas été épargné par l'adversité et les drames, tant sportifs que familiaux. Tu resteras à jamais vivant dans nos cœurs et notre mémoire. Je voudrais te remercier pour les valeurs que tu as incarné durant tout ta vie et pour ton amour pour ta patrie, notre pays, la France », a aussi souligné un représentant de l'armée dans une déclaration solennelle, rappelant par la même l'engagement du brigadier chef Alexis Vastine. Le champion appartenait en effet au 121e régiment du Train.

La dépouille d'Alexis Vastine a ensuite été inhumée dans la plus stricte intimité familiale.