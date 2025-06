Pont-Audemer. Dix ans après leur disparition, un gala de boxe en hommage à Alexis et Célie Vastine

Pont-Audemer va vibrer au rythme du noble art, samedi 7 juin. La commune de l'Eure organise un grand gala de boxe international opposant les équipes de France et de Cuba. Un temps fort, pour rendre hommage à deux grands sportifs originaires de Pont-Audemer : le médaillé olympique Alexis Vastine et sa jeune sœur Célie, tous deux boxeurs, et tous deux disparus brutalement il y a dix ans, en 2015. La mort du champion normand sur le tournage de l'émission "Dropped" avait suscité une vive émotion, bien au-delà des frontières normandes.

"Organiser cette compétition internationale était, pour nous, la meilleure façon de rendre hommage à Célie et Alexis, souligne Alexis Darmois, le maire de Pont-Audemer. En boxe amateur, France-Cuba, c'est le France-Brésil du football, tous les grands boxeurs internationaux passent par Cuba pour parfaire leur formation. Alexis était surnommé le Cubain blanc."

Alexis Darmois, maire de Pont-Audemer Impossible de lire le son.

Neuf combats amateurs et un combat professionnel, opposant le boxeur local Benjamin Mendes Tani au Cubain Jorge Manuel Soto Naples, sont programmés.

De grands champions présents

Plusieurs champions et amis d'Alexis Vastine seront présents pour remettre les prix, notamment la championne olympique de judo Lucie Décosse et les médaillés olympiques Christophe Guenot (lutte), Jérôme Thomas (boxe), Benjamin Darbelet (judo) et Yannick Szczepaniak (lutte). "Alexis Vastine compte beaucoup pour la ville et la trace qu'il a laissée perdure au-delà du cercle de la boxe, notamment à l'Insep (Institut national du sport et de l'éducation physique)", note Alexis Darmois.

Alexis Darmois, maire de Pont-Audemer Impossible de lire le son.

Une exposition sur la boxe est aussi à découvrir gratuitement en mairie de Pont-Audemer, jusqu'au samedi 14 juin. Elle retrace l'histoire de la boxe en Normandie et dans la commune et présente des effets personnels de la famille Vastine, dont la médaille de bronze d'Alexis, décrochée à Pékin en 2008.

Pratique. Gala de boxe anglaise France-Cuba, samedi 7 juin au parc des sports Alexis Vastine de Pont-Audemer, à partir de 19h30. A partir de 10€. Billetterie en ligne et sur place le jour du gala.