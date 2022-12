Dropped. Sept ans après le crash d'hélicoptères, les investigations sont terminées

L'accident avait bouleversé le monde de la télévision et du sport. Le 9 mars 2015, dix personnes, dont le boxeur originaire de Pont-Audemer Alexis Vastine, la nageuse Camille Muffat et la navigatrice Florence Arthaud perdaient la vie dans un crash d'hélicoptères, sur le tournage de l'émission de téléréalité Dropped, en Argentine.

Les juges d'instructions en charge de l'affaire ont achevé les investigations le 15 décembre, sept ans après le drame, indique l'Agence France Presse.

La société de production Adventure Line productions (ALP), qui produit notamment les jeux d'aventure Koh-Lanta et Fort Boyard, ainsi que cinq personnes, dont des cadres ou dirigeants d'ALP de l'époque, sont mises en examen dans cette information judiciaire, selon deux sources proches du dossier. Parmi eux, Nicolas Roussel, alors directeur de production de l'émission, et Peter Högberg, chargé de sécurité lors du tournage. Ils ont été mis en examen respectivement en 2020 et 2019 pour homicides involontaires.

Les familles espèrent un procès

"Les familles sont soulagées d'apprendre la fin des investigations qui ont duré plus de six ans et espèrent vivement un procès", a réagi Me Solenn le Tutour, avocate de l'Association des proches des victimes.

Selon une source proche du dossier, il est reproché à la société de production d'avoir sous-évalué le budget affecté aux moyens aériens, d'avoir fait sélectionner sur des critères principalement financiers les pilotes et les hélicoptères utilisés, au détriment de la sécurité des personnes.

Les équipes d'ALP "restent déterminées à démontrer que tous les moyens matériels et humains ont été mis en place pour assurer la sécurité", avaient souligné les avocats Pierre-Olivier Sur et Mathias Chichportich, après la mise en examen, en 2021, de la société de production qu'ils défendent.