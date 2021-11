Le normand Alexis Vastine, le boxeur maudit

"Son but ultime était de devenir champion olympique et il se préparait pour Rio-2016", a déclaré lundi soir à l'AFP Brahim Asloum, seul boxeur français à avoir été sacré champion du monde (WBA des mi-mouche) et champion olympique, à Sydney en 2000.

"Après sa défaite en 2012 à Londres, il avait traversé une dépression puis avait été blessé à plusieurs reprises. Alexis hésitait à relancer sa carrière", a expliqué Asloum, aujourd'hui cadre à la Fédération française de boxe.

Lors de JO de Londres, Vastine avait été éliminé en quarts de finale du tournoi des moins de 69 kg par l'Ukrainien Taras Shelestiuk, sur décision des juges. Malchance incroyable, il avait déjà perdu en demi-finales aux Jeux de 2008 face au futur champion olympique, le Dominicain Felix Diaz, après une décision d'arbitrage controversée.

"Je ne pensais pas que ça arriverait une seconde fois. Je ressens de l'injustice, un gros ras le bol", avait confié à des journalistes le boxeur aux mèches blondes, après être passé une première fois en zone mixte sans s'arrêter, en larmes et incapable de s'exprimer. "Je dis clairement, c'est de la politique, ce n'est pas du sport", avait-il pesté.

- 'Cauchemar' -

Très en colère juste après la décision finale, Vastine avait frappé de son poing nu dans l'un des coins du ring, récoltant encouragements et applaudissements du public anglais.

"Le verdict initial est confirmé. Cauchemar", avait-il écrit sur sa page Facebook après le rejet de sa réclamation. "Je suis écoeuré, abattu, assommé. Deux fois de suite de manière aussi flagrante, je ne pouvais pas l'imaginer."

"C'est une décision insupportable", avait renchéri son entraîneur, Jean Savarino. "Il faut que les arbitres s'achètent des lunettes, ce n'est pas possible!. Pékin, c'était un vol manifeste. Il ne faut pas qu'il subisse cette même injustice", s'était insurgé l'entraîneur.

Médaillé d'argent au Championnat d'Europe amateur à Moscou en 2010, éliminé par deux fois aux Mondiaux (2009 et 2011) au stade des huitièmes de finale, Vastine, poids welter élégant au physique de jeune premier, avait obtenu ses plus beaux succès lors des Championnats du monde militaires qu'il avait remportés à quatre reprises (2008, 2010, 2011, 2014).

Natif de Pont-Audemer (Eure), Alexis était le fils d'Alain Vastine, vice-champion de France amateur. Il était également le frère d'Adriani, médaillé de bronze de l'Euro-2011. Célie, la cadette de la fratrie, est décédée en tout début d'année dans un accident de voiture à l'âge de 21 ans.