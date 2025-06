La Ferté-Macé. Décès de la gendarme Mélanie Lemée : le procès du chauffard s'ouvre ce lundi

Le 4 juillet 2020, Mélanie Lemée était percutée violemment et tuée dans ses fonctions de gendarme lors d'un contrôle routier dans le Lot-et-Garonne. La jeune femme de 25 ans, originaire de l'Orne, avait grandi à La Ferté-Macé, où la nouvelle gendarmerie porte son nom. Le procès s'ouvre ce lundi 16 juin devant la cour d'assises d'Agen.

• A lire aussi. La Ferté Macé. Gendarme tuée : Mélanie Lemée a grandi dans l'Orne

Positif aux stupéfiants

Huit journées d'audience sont prévues du 16 au 25 juin pour entendre les explications de l'accusé et retracer le terrible scénario de la soirée du 4 juillet 2020. Dans les heures précédant le drame, l'homme, désormais âgé de 31 ans et sorti de détention provisoire sous contrôle judiciaire depuis juillet 2023, avait quitté son domicile la veille au soir pour se rendre au Cap d'Agde (Hérault) pour une transaction de stupéfiants, selon ses déclarations relatées par Sud Ouest. Il était en possession et sous l'empire de stupéfiants, lorsqu'il a percuté la jeune Ornaise. Il avait refusé deux fois d'obtempérer avant de la renverser.

• A lire aussi. La Ferté-Macé. Décès de la gendarme Mélanie Lemée : le chauffard sort de détention

L'accusation de meurtre abandonnée

Toujours selon Sud Ouest, l'accusation de meurtre a été abandonnée, cinq ans après l'accident, au profit de violences ayant entraîné la mort, sans intention de la donner, d'une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions. La requalification fait suite à une contre-expertise du premier rapport, demandée par la défense. L'accusé comparaît en état de récidive pour l'ensemble des chefs d'accusation. Il est aussi poursuivi pour transport et détention de stupéfiants, refus d'obtempérer, conduite sans permis et sous l'empire de cannabis et cocaïne.