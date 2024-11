La Ferté-Macé. Une nouvelle caserne qui fait des jaloux chez les gendarmes de l'Orne

Tous les gendarmes extérieurs à la brigade qui l'ont visitée en sont jaloux. La nouvelle gendarmerie de La Ferté-Macé a été officiellement inaugurée mercredi 6 novembre. Les travaux ont duré moins d'un an et demi pour une caserne à la pointe de l'innovation, avec un lieu de travail moderne et 13 logements neufs, une aubaine pour sa nouvelle lieutenante Domitille Mandes-Charrinho, arrivée en poste en juillet.

Un modèle de sécurité

"C'est une très belle caserne. La principale différence, c'est qu'on va avoir des normes de sécurité et énergétiques supplémentaires", présente-t-elle. En termes de sécurité, la gendarmerie est un modèle du genre dans l'Orne. Les murs du pôle judiciaire et des cellules sont en béton armé et peuvent donc accueillir des suspects terroristes. Les fenêtres donnant sur l'extérieur ont été rehaussées. "Lorsque le gendarme s'assoit, il n'est plus à hauteur de la fenêtre. En cas de tirs, il est protégé", explique le colonel Pierre-Olivier Benech.

La gendarmerie, baptisée Majore Mélanie Lemée, possède une plaque en mémoire de la gendarme native de la commune, décédée en service en 2020.

Un important dispositif de sécurité a aussi été installé sur les portes. "Les portes ne peuvent pas rester ouvertes trop longtemps sinon un système d'alarme se déclenche", détaille encore la lieutenante Mandes-Charrinho. Le système est bien fonctionnel : l'alarme a sonné pendant que la délégation d'élus entrait dans la caserne pour la visiter. "C'est dans l'intérêt de la protection des militaires et de la sécurité des citoyens pour qu'ils se sentent en sécurité quand ils sont accueillis dans nos locaux", souligne-t-elle.

Ecoutez ici la lieutenante Domitille Mandes Charrinho : Impossible de lire le son.

Hommage à Mélanie Lemée

La caserne a été baptisée au nom de la Majore Mélanie Lemée, gendarme native de la Ferté-Macé mortellement blessée en fonction lors d'un contrôle routier le 4 juillet 2020 dans le Lot-et-Garonne. "La caserne ne pouvait pas porter un autre nom que celui de la Majore", assure la lieutenante. Une plaque en son honneur est également installée dans la cour de la gendarmerie. "Ça fait chaud au cœur. La gendarmerie est dans la même rue où on habitait avec Mélanie. Ça rappelle son souvenir", glisse son frère Marc, présent à l'inauguration avec ses parents.