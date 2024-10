Alençon. Bientôt une nouvelle gendarmerie, la première pierre posée

Un chantier énorme débute à Alençon. La première pierre de la nouvelle caserne du groupement de gendarmerie départementale a été posée mercredi 9 octobre, sous les yeux des élus et des militaires.

Une gendarmerie dernière génération

Sur presque 5 hectares inexploités près du Parc des expositions Anova, la future gendarmerie va se composer de locaux de services et techniques, dont la partie Etat-Major du groupement, un laboratoire pour la police scientifique, un centre opérationnel et de renseignement, ainsi que d'un centre de soutien automobile. Tout ceci existe déjà actuellement, aucun service ne s'ajoute, mais tout est amélioré par rapport à l'actuelle gendarmerie qui a plus de 50 ans.

"Les locaux actuels tiennent encore le coup, on continue à travailler et vivre à l'intérieur, mais ils ont fait leur temps et je suis content qu'on puisse passer à autre chose, déclare le colonel Pierre-Olivier Benech. C'est un grand plaisir pour un commandant de groupement de poser la première pierre du futur siège."

Mise en service prévue en 2026

69 logements vont compléter la caserne. "En matière d'attractivité, c'est primordial de pouvoir proposer aux militaires et à leur famille des logements modernes et neufs", estime le colonel. C'est également une caserne dernière génération en termes de sécurité. "Le gendarme est là pour assurer la sécurité, mais il est aussi parfois la cible de la violence et c'est important qu'on puisse assurer la meilleure sécurité pour les personnels et leur famille", souligne le général Eric Delain, commandant de gendarmerie de la Normandie.

La perspective de la future caserne de gendarmerie à Alençon. - Orne Habitat

La gendarmerie doit entrer en service au premier semestre 2026. Actuellement, 97 gendarmes travaillent à Alençon. 12 postes devraient s'ouvrir ensuite. Le coût total des travaux est estimé à 29 millions d'euros.

En 2023, La Ferté-Macé et Gacé ont également lancé la construction d'une nouvelle gendarmerie. Les travaux de la première sont presque terminés, la seconde est prévue pour le début d'année 2025.

