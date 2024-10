Sécurité. Le général Eric Delain prend la tête des gendarmes normands : "Assurer la sécurité de tous"

Le général Eric Delain, jusqu'ici en poste à Paris, commande, depuis mardi 1er octobre, la région de gendarmerie de Normandie et le groupement de gendarmerie départementale de la Seine-Maritime.

Quelles sont vos priorités ?

"La population et les gendarmes. Pour moi, avec ces nouvelles fonctions, c'est un retour au plus près du terrain et de la population. Répondre présent est notre premier mot d'ordre. Le second, c'est voir comment on fait face à la problématique de la sécurité en apportant nos réponses à tous nos concitoyens. Il faut assurer la sécurité aux usagers et préserver le capital exceptionnel de la Normandie."

Quelles seront vos missions ?

"Préalablement, j'étais directeur de cabinet du directeur général de la gendarmerie nationale pendant cinq ans à Paris. Aujourd'hui, je reviens sur un poste de terrain au plus près des problématiques de sécurité. Nos missions consistent à assurer la sécurité de l'ensemble de la population, aller au contact des habitants, être présents dans l'espace scolaire. Il y a un travail de prévention d'abord, de répression ensuite, lorsque la première n'a pas permis de dissuader."

Qu'en est-il des moyens

de la gendarmerie en Normandie ?

"La gendarmerie en Normandie réunit à peu près 4 000 personnes avec le soutien d'environ 2 000 réservistes opérationnels et une cinquantaine de réservistes citoyens. C'est une palette de capacités techniques et tactiques qui permettent de répondre à l'ensemble des situations. Les moyens de la gendarmerie vont des véhicules classiques à des embarcations pour les problématiques côtières et fluviales."