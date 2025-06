Place du commerce à Rouen. Informatique, tatouages et produits italiens

Cette semaine, deux nouveaux commerces sont à découvrir à Rouen. Il s'agit d'un salon de tatouage et d'un supermarché italien. Toujours à Rouen, une autre boutique a déménagé.

Téléphones, tatouages et pizzas

Le magasin d'informatique Actimag, qui était situé au 49bis rue de la République, a déménagé au 70 rue Jeanne-d'Arc. Les produits en vente sont les mêmes, à savoir, ceux de la marque Apple : ordinateurs, tablettes, téléphones, etc. La boutique est ouverte du mardi au samedi de 10h à 19h et le lundi à partir de septembre. Du côté de la rue de l'Epicerie à Rouen, un nouveau salon de tatouage a ouvert au n°9, c'est l'Encrerie des dames. Les hommes et les femmes peuvent se faire tatouer du mardi au vendredi de 13h à 19h et le samedi de 10h à 19h. Enfin, pour les gourmands, un nouveau supermarché italien de type conbini, ces supérettes de proximité japonaises ouvertes 24h/24, a ouvert au 102 rue Saint-Hilaire à Rouen, c'est Papa Milano Conbini. Une boutique qui fait écho aux autres établissements Papa Milano. Sur place, des antipasti, des pizzas, des produits secs et frais italiens sont en rayon et en vente.