Rouen. Pour le Nouvel An, rentrez chez vous en toute sérénité grâce à l'association "Les Dragons vous ramènent"

L'alcool et la conduite ne font pas bon ménage. Pour éviter les accidents, l'association rouennaise Les Dragons vous ramènent s'investit tout au long de l'année et encore plus pour le jour de l'an et ce, gratuitement. L'association propose un service pour raccompagner en voiture les habitants qui auraient un peu trop bu. Cette idée est celle de Guy Fournier, manager des Dragons de Rouen. D'origine canadienne, il s'est inspiré du service de raccompagnement venu de son pays natal nommé Nez rouge il y a maintenant 19 ans.

Attention, la méthode de raccompagnement des Dragons vous ramènent nécessite que vous ayez votre propre véhicule à Rouen et dans l'agglomération dans un rayon de 35km maximum autour de la ville aux cent clochers, nous explique Raphaël Roubert, bénévole. Car lors de l'intervention, un bénévole prendra le volant de votre voiture pour vous ramener chez vous en toute sécurité tandis qu'un second bénévole avec une voiture de l'association vous suivra. Une fois la course finie, les bénévoles repartent dans leur véhicule, et vous, vous n'aurez pas besoin d'aller chercher le votre le lendemain sur le lieu de votre fête.

Pour ce faire, "nous sommes assurés par La Matmut, notre partenaire. On leur fournit les plaques d'immatriculation et d'autres informations" pour être en règle, rassure Thierry Neto, directeur de l'association.

Anticiper la nuit du 31 décembre

Cette soirée demande de la préparation. "Elle commence à s'organiser en septembre. On recherche déjà les voitures qui nous aideront à assurer la demande le jour-j", livre le directeur de l'association. "Il y a des raccompagnements programmés, mais il y aura aussi beaucoup d'appels spontanés", continue-t-il. Au total, une centaine de bénévoles est mobilisée avec 25 voitures. "Certains conduisent, d'autres préparent le repas ou répondent au téléphone", complète-t-il. Le 31 décembre, "toute la journée, on va chercher les voitures pour les mettre sur le parvis de la mairie afin d'être prêt pour les raccompagnements", indique Thierry Neto.

Un service proposé toute la nuit

Tout au long de l'année, le service est assuré de 20h à 4h du matin les vendredis et samedis, et pour le jour de l'an, les bénévoles se mobiliseront de 22h à 5h du matin. L'an passé, ils ont raccompagné 480 personnes et ramené 100 voitures. Vous pouvez contacter l'association au 02 35 15 12 07.