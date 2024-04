Rouen. Augmentation des prix de l'essence et du gazole : comment font les infirmières libérales ?

En ce mois d'avril, les prix du carburant continuent de flamber. Selon le comparateur des prix de carburant carbu.com, le sans-plomb 98 est à environ 1,90€ le litre tout comme le sans-plomb 95 qui oscille entre 1,60€ le litre et 1,90€ le litre. Pour le gazole, son prix tourne autour de 1,70€ le litre. Les infirmières libérales sont les premières touchées par ce phénomène, car en plus de recevoir leurs patients à leur cabinet, elles se déplacent aussi à domicile.

"Je suis passée à l'électrique parce que le carburant coûtait de plus en plus cher"

Dans ce contexte, certains professionnels ont réfléchi à des solutions. "Je suis passée à l'électrique parce que le carburant coûtait de plus en plus cher", confie Géraldine Berthomier, infirmière libérale à Rouen. "On a un gros budget essence qui représente beaucoup de charges. En étant passée à l'électrique depuis août on fait des économies", assure-t-elle. "Il y a des contraintes, mais elles sont petites par rapport à notre porte-monnaie." En effet, "lorsque le prix du gazole était à 2€ le litre, j'étais entre 400 et 500€ par mois". Malgré une revalorisation de 0,25 centime par déplacement pour les infirmières libérales accordée par le gouvernement en janvier 2024, elle n'arrive pas à compenser tous ses frais, et notamment le carburant.

"Cela devient compliqué. On essaie de regrouper les soins par secteur"

Sa consœur, Stéphanie Bernard, elle aussi infirmière libérale à Rouen, continue de rouler avec une voiture classique et paie son gazole, mais au vu de toutes ces augmentations des prix, "cela devient compliqué. On essaie de regrouper les soins par secteur", explique-t-elle. "On a modifié notre façon de travailler, ce n'est pas toujours évident pour les patients au niveau des horaires et pour tout caler", assure la professionnelle. Quant à l'augmentation accordée par le gouvernement en ce qui concerne les déplacements, "ce n'est pas énorme vu l'augmentation du prix du carburant. Ce n'est pas suffisant", confie Stéphanie Bernard. En effet, en une semaine, "on tourne autour des 100km et même si ce n'est que de la ville on circule beaucoup". En moyenne, son plein lui revient à environ 80€, alors pour compenser ces frais, elle aussi pourrait passer le cap de l'électrique…