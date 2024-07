Place du commerce. Quoi de neuf à Rouen et à Yainville ?

Encore des nouveautés à Rouen et du côté de Yainville ! Le centre-ville de Rouen accueille depuis peu un nouveau magasin de décoration place de la Pucelle et une bouquinerie dans la rue Edouard-Adam. A Yainville, les habitants ont retrouvé leur boucherie.

Décoration, livres et viandes

C'est au 10 place de la Pucelle que s'est installé L'Atelier Déco. Comme son nom l'indique, on y retrouve divers objets de décoration. Il y a également des créateurs locaux et, deux fois par mois, des ateliers créatifs sont proposés pour six personnes. Le magasin est ouvert le mercredi et le jeudi de 11h à 13h et de 14h30 à 18h30 et le vendredi et le samedi, jusqu'à 19h. Du côté de la Croix de Pierre à Rouen, une nouvelle bouquinerie a ouvert. Proche de la librairie La Tonne, située rue Saint-Vivien, Florence De Meulenaere, la gérante, a lancé La Bouquinerie, consacrée aux livres d'occasion rue Edouard-Adam. A Yainville, la boucherie a été reprise et continue de perdurer. Ouverture, agrandissement déménagement dans la métropole de Rouen. Informez la rédaction à l'adresse

